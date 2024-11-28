Летіли "Калібри" з касетними зарядами: Зеленський про удар 28 листопада по Україні (фото)

РФ вдарила по українській енергетиці і для допомоги людям вже розгорнули "Пункти незламності", повідомив президент Володимир Зеленський. Політик назвав дії росіян терористичною тактикою.

Мішенню ударів РФ 28 листопада, коли по Україні летіли дрони-камікадзе "Шахед", а також ракети "Калібр", Х-101, була українська енергетична інфраструктура. Ворог застосував ракети з касетною бойовою частиною, і це свідчить про подальшу ескалацію російсько-української війни. Про деталі нічної атаки росіян на українців президент Володимир Зеленський написав в Telegram-каналі.

Зеленський повідомив, що касетні бойові частини були на крилатих ракетах "Калібр". Ракети з касетами вдарили по енергетичних об'єктах, і цим ускладнили роботу пожежників, які прибули на місце влучання, пояснив президент. У дописі також вказано, що росіяни цілили саме по цивільній інфраструктурі. Для допомоги людям розгорнули "Пункти незламності", а уряд продовжує працювати з західними партнерами для підсилення засобів протиповітряної оборони, ідеться у дописі.

"Це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", — написав Зеленський.

Удар РФ 28 листопада - Зеленський про наслідки обстрілу Фото: Скриншот

Президент також опублікував два фото, знятих ДСНС на місці ударів ЗС РФ. На фото з Волинської області видно пожежників, які гасять вогонь на невказаному об'єкті. Бачимо уламки споруди, а на задньому фоні — рештки конструкцій та повалені стовпи лінії електропередач. На фото з Київської області — також кадри гасіння пожежі.

Удар РФ 28 листопада - наслідки обстрілу від ДСНС Волині Фото: ДСНС Удар РФ 28 листопада - наслідки обстрілу від ДСНС Київщини

Удар РФ 28 листопада — деталі

Зазначимо, Повітряні сили ЗСУ зранку 28 листопада повідомили про 188 засобів ураження різних типів, якими РФ вдарила по Україні. Сили оборони збили 76 з 85 крилатих ракет: росіяни запустили 57 Х-101 та 28 "Калібрів". Крім того, протягом ночі знешкодили 35 дронів-камікадзе "Шахед", ще 62 були локаційно втрачені (сумарно — усі 97 запущених БПЛА). Також вдалось збити три авіаційних ракети Х-59/69, написало повітряне командування.

Фокус писав про перебіг нічної атаки РФ. Моніторингові канали спершу повідомили про загрозу ракет для Одеської, Київської, Кіровоградської областей. Згодом надійшли повідомлення про вибухи поруч з Києвом, Вінницею, Житомиром, Хмельницьким, Миргородом. У Львівській ОВА написали про удар по енергетичній інфраструктурі. Аналогічна ситуація в Рівненські області: жителі Рівного потерпають без світла та води. Також є відключення на Волині. Згідно з даними ОВА, постраждала енергосистема Луцька.

Нагадуємо, в Україні запроваджені аварійні відключення світла, попередили в НЕК "Укренерго". Фокус зібрав дані про графіки відключень по усім областям країни.