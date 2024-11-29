Ситуація непередбачувана: у ДТЕК пояснили, чому так довго немає світла

У компанії зазначили, що Росія застосувала під час останнього обстрілу ракети з касетними боєприпасами. Ліквідувати наслідки таких ударів значно складніше.

У четвер, 28 листопада, російські війська завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, який став 11-м від початку повномасштабної війни і другим за останні два тижні. Були екстрено оновлені графіки відключення світла. У ДТЕК пояснили, чому у домівках українців так довго немає електроенергії.

У компанії нагадали, що для атаки окупанти використали близько 190 повітряних цілей, включно з понад 90 ракетами різних типів, у тому числі були застосовані "Калібри" з касетними боєприпасами.

"Ліквідувати наслідки удару такими ракетами значно складніше", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Наразі енергетики налаштовують резервні схеми живлення там, де це можливо, але ситуація залишається складною і непередбачуваною. Це може призводити до змін графіків відключень кілька разів на добу. Українцям рекомендують стежити за офіційними джерелами інформації.

Нагадаємо, 28 листопада Росія випустила по Україні 188 повітряних цілей. Сили ППО збили 76 крилатих ракет типів Х-101 та "Калібр", 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 35 безпілотників.

За даними Повітряних сил, зафіксовано 12 влучань, здебільшого в об'єкти паливно-енергетичного сектору. У ДСНС заявили, що пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.