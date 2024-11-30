"Але ми будемо зі світлом": нардеп розповів, чи зросте в Україні ціна на електроенергетику

Україні вдасться зменшити дефіцит в енергосистемі. Можливі певні перебої, якщо РФ атакуватиме енергообʼєкти, системи передачі чи генерацію, зауважив нардеп Сергій Нагорняк.

В Україні не планують підіймати ціну на електроенергію. За словами народного депутата від "Слуги народу" Сергія Нагорняка, за можливості, зиму потрібно пройти без відключень або з мінімальними. Про це він повідомив в ефірі "Київ 24".

"Вона (ціна, — ред.) для споживачів не буде точно зростати, тому що коли уряд підняв ціну до 4,32 копійки, цих грошей вистачає для того, аби енергокомпанії працювали не в збиток собі", — сказав Сергій Нагорняк.

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Він зауважив, що державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які забезпечують таку ціну для споживачів, можуть заробляти трішки менше та зазнають певні втрати. Але будуть заробляти на своїй генерації, а на імпортованій — частково втрачатимуть.

"Але ми будемо зі світлом у своїх домівках. Ми можемо мати перебої, якщо Росія атакуватиме наші енергообʼєкти, системи передачі або генерацію. Але ми зменшимо дефіцит у нашій енергосистемі", — пояснив нардеп.

За його словами, українці отримують газ без перебоїв. Зокрема, коли країні недостатньо власного газу, "Нафтогаз" закуповує його в Європі, іноді в збиток собі, проте продає за фіксованим тарифом.

"Ми не відчуваємо перебоїв із газом, немає великої кількості відключень", — підсумував Нагорняк.

Нагадаємо, 28 листопада ЗС РФ атакували українську енергетичну інфраструктуру, для обстрілу було використано близько 190 повітряних цілей. У ДТЕК зауважили, що в домівках українців довго немає електроенергії, оскільки ліквідували наслідку удару складно.