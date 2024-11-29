Коли не буде світла 30 листопада: графіки відключень на останній день осені

Українців закликали використовувати електроенергію ощадливо у ті години, коли її дають за графіками. У суботу енергетики застосовуватимуть одну та дві черги.

У суботу, 30 листопада, графіки відключень електроенергії діятимуть з восьмої ранку та майже до опівночі. Деталі 29 листопада опублікувала пресслужба НЕК "Укренерго".

Відключення електроенергії на 30 листопада

Завтра застосовуватимуть:

з 08:00 до 14:00 — одну чергу;

з 14:00 до 20:00 — дві черги;

з 20:00 до 22:00 — одну чергу.

Обмеження потужності для бізнесу й промисловості також діятимуть з 08:00 до 23:00. В "Укренерго" наголосили, що причина — пошкодження енергооб’єктів внаслідок комбінованої атаки ЗС РФ 28 листопада, але фахівці докладають усіх зусиль для відновлення постраждалого обладнання.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком", — закликали енергетики.

Відключення електроенергії: де знайти графіки

Дізнатись, коли у суботу планово вимикатимуть світло за конкретною адресою, можна залежно від регіону:

графік для Києва;

графік для Київської області;

графік для Одеської області;

графік для Дніпропетровської області;

графік для Вінницької області;

графік для Донецької області;

графік для Житомирської області;

графік для Запорізької області;

графік для Сумської області;

графік для Полтавської області;

графік для Харківської області;

графік для Чернігівської області;

графік для Львівської області;

графік для Закарпатської області;

графік для Тернопільської області;

графік для Хмельницької області;

графік для Рівненської області;

графік для Волинської області;

графік для Івано-Франківської області;

графік для Чернівецької області;

графік для Черкаської області;

графік для Кіровоградської області;

графік для Миколаївської області.

Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, чому так надовго вимикають електроенергію в Україні.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв розкрив умови, за яких можуть скасувати відключення електроенергії.