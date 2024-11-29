Коли не буде світла 30 листопада: графіки відключень на останній день осені
Українців закликали використовувати електроенергію ощадливо у ті години, коли її дають за графіками. У суботу енергетики застосовуватимуть одну та дві черги.
У суботу, 30 листопада, графіки відключень електроенергії діятимуть з восьмої ранку та майже до опівночі. Деталі 29 листопада опублікувала пресслужба НЕК "Укренерго".
Відключення електроенергії на 30 листопада
Завтра застосовуватимуть:
- з 08:00 до 14:00 — одну чергу;
- з 14:00 до 20:00 — дві черги;
- з 20:00 до 22:00 — одну чергу.
Обмеження потужності для бізнесу й промисловості також діятимуть з 08:00 до 23:00. В "Укренерго" наголосили, що причина — пошкодження енергооб’єктів внаслідок комбінованої атаки ЗС РФ 28 листопада, але фахівці докладають усіх зусиль для відновлення постраждалого обладнання.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком", — закликали енергетики.
Відключення електроенергії: де знайти графіки
Дізнатись, коли у суботу планово вимикатимуть світло за конкретною адресою, можна залежно від регіону:
- графік для Києва;
- графік для Київської області;
- графік для Одеської області;
- графік для Дніпропетровської області;
- графік для Вінницької області;
- графік для Донецької області;
- графік для Житомирської області;
- графік для Запорізької області;
- графік для Сумської області;
- графік для Полтавської області;
- графік для Харківської області;
- графік для Чернігівської області;
- графік для Львівської області;
- графік для Закарпатської області;
- графік для Тернопільської області;
- графік для Хмельницької області;
- графік для Рівненської області;
- графік для Волинської області;
- графік для Івано-Франківської області;
- графік для Чернівецької області;
- графік для Черкаської області;
- графік для Кіровоградської області;
- графік для Миколаївської області.
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