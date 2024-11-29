Графіки вимкнення електроенергії 29 листопада: коли не буде світла
Українці зіткнуться з трьома чергами відключення світла протягом усього дня.
В Україні планується використовувати графіки відключення електроенергії 29 листопада впродовж усього дня. Інтенсивність обмежень варіюватиметься залежно від часу доби, при цьому найбільша кількість відключень прогнозується в проміжку з 14:00 до 18:00. Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Які графіки відключення електроенергії 29 листопада застосовуватимуть
Так, українцям варто готуватися до таких графіків:
- 00:00 — 06:00 — одна черга відключень;
- 06:00 — 14:00 — дві черги відключень;
- 14:00 — 18:00 — три черги відключень;
- 18:00 — 22:00 — дві черги відключень;
- 22:00 — 24:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки відключення діятимуть протягом усієї доби. Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.
"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті або офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію дбайливо, коли світло повертається за графіком", — зазначають у відомстві.
Графіки вимкнення електроенергії 29 листопада по регіонах
Згідно з даними ДТЕК, графіки відключень залежно від регіону такі:
- графіки для Києва;
- графіки для Київської області;
- графіки для Одеської області;
- графіки для Дніпропетровської області;
- графіки для Вінницької області;
- графіки для Донецької області;
- графіки для Житомирської області;
- графіки для Запорізької області;
- графіки для Сумської області;
- графіки для Полтавської області;
- графіки для Харківської області;
- графіки для Чернігівської області;
- графіки для Львівської області;
- графіки для Закарпатської області;
- графіки для Тернопільської області;
- графіки для Хмельницької області;
- графіки для Рівненської області;
- графіки для Волинської області;
- графіки для Івано-Франківської області;
- графіки для Чернівецької області;
- графіки для Черкаської області;
- графіки для Кіровоградської області;
- графіки для Миколаївської області.
Нагадаємо, у Чернівцях та області 28 листопада запровадили екстрені відключення електроенергії.
24 листопада в ДСНС повідомляли, що в Одесі через відключення електроенергії діти застрягли на висоті 18 метрів. Їх довелося рятувати із зупиненого атракціону за допомогою страховки.