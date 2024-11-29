Графіки вимкнення електроенергії 29 листопада: коли не буде світла

Українці зіткнуться з трьома чергами відключення світла протягом усього дня.

В Україні планується використовувати графіки відключення електроенергії 29 листопада впродовж усього дня. Інтенсивність обмежень варіюватиметься залежно від часу доби, при цьому найбільша кількість відключень прогнозується в проміжку з 14:00 до 18:00. Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Які графіки відключення електроенергії 29 листопада застосовуватимуть

Так, українцям варто готуватися до таких графіків:

00:00 — 06:00 — одна черга відключень;

06:00 — 14:00 — дві черги відключень;

14:00 — 18:00 — три черги відключень;

18:00 — 22:00 — дві черги відключень;

22:00 — 24:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки відключення діятимуть протягом усієї доби. Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті або офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію дбайливо, коли світло повертається за графіком", — зазначають у відомстві.

Графіки вимкнення електроенергії 29 листопада по регіонах

Згідно з даними ДТЕК, графіки відключень залежно від регіону такі:

графіки для Києва;

графіки для Київської області;

графіки для Одеської області;

графіки для Дніпропетровської області;

графіки для Вінницької області;

графіки для Донецької області;

графіки для Житомирської області;

графіки для Запорізької області;

графіки для Сумської області;

графіки для Полтавської області;

графіки для Харківської області;

графіки для Чернігівської області;

графіки для Львівської області;

графіки для Закарпатської області;

графіки для Тернопільської області;

графіки для Хмельницької області;

графіки для Рівненської області;

графіки для Волинської області;

графіки для Івано-Франківської області;

графіки для Чернівецької області;

графіки для Черкаської області;

графіки для Кіровоградської області;

графіки для Миколаївської області.

Нагадаємо, у Чернівцях та області 28 листопада запровадили екстрені відключення електроенергії.

24 листопада в ДСНС повідомляли, що в Одесі через відключення електроенергії діти застрягли на висоті 18 метрів. Їх довелося рятувати із зупиненого атракціону за допомогою страховки.