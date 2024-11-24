В Одесі через відключення світла діти застрягли на висоті майже 20 метрів (відео)

Атракціон зупинився в парку Шевченка. Керівництво запевняло, що розважальний комплекс живлять потужні генератори, але невідомо, чому вони не працювали сьогодні.

В Одесі діти застрягли на атракціоні через відключення світла, рятувати їх на висоті 18 метрів довелося аварійним службам. Про це повідомило у Facebook Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Рятувальники разом зі співробітниками парку зняли з атракціону чотирьох дітей. Використовуючи страховку мотузкою, дітей спустили вниз аварійними сходами, на допомогу їм також прийшли психологи ДСНС.

"На щастя, ніхто не постраждав", — зауважили рятувальники.

За версією місцевих ЗМІ, атракціон у парку Шевченка зупинився через відключення світла в місті. Видання "Думская" підкреслює, що це не перший скандал, пов'язаний із вимкненням світла в цьому парку. Під час перших блекаутів 2022 року він "сяяв, як новорічна ялинка посеред темного міста".

Керівництво стверджувало, що розважальний комплекс живиться від потужних бензинових генераторів, які стоять поблизу в контейнерах. Тепер куди поділися ці генератори, невідомо.

Фокус раніше аналізував, чи можуть компанії в Україні зупинитися підприємства через часті блекаути. За даними Європейської Бізнес Асоціації, близько 85% бізнесу інвестувало в енергонезалежність.

Зазначимо, що в енергосистемі України зберігається дефіцит. Велике навантаження відчувають як об'єкти генерації, так і електромережі.