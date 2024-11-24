В Одессе из-за отключения света дети застряли на высоте почти 20 метров (видео)

Аттракцион остановился в парке Шевченко. Руководство заверяло, что развлекательный комплекс питают мощные генераторы, но неизвестно, почему они не работали сегодня.

В Одессе дети застряли на аттракционе из-за отключения света, спасать их на высоте 18 метров пришлось аварийным службам. Об этом сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Спасатели вместе с сотрудниками парка сняли с аттракциона четырех детей. Используя страховку веревкой, детей спустили вниз по аварийной лестнице, на помощь им также пришли психологи ГСЧС.

"К счастью, никто не пострадал", — заметили спасатели.

По версии местных СМИ, аттракцион в парке Шевченко остановился из-за отключения света в городе. Издание "Думская" подчеркивает, что это не первый скандал, связанный с отключением света в этом парке. Во время первых блэкаутов в 2022 году он "сиял, как новогодняя елка посреди темного города".

Руководство утверждало, что развлекательный комплекс питается от мощных бензиновых генераторов, которые стоят поблизости в контейнерах. Теперь куда делись эти генераторы, неизвестно.

Фокус ранее анализировал, могут ли компании в Украине остановиться предприятия из-за частых блэкаутов. По данным Европейской Бизнес Ассоциации, около 85% бизнеса инвестировало в энергонезависимость.

Отметим, что в энергосистеме Украины сохраняется дефицит. Большую нагрузку испытывают как объекты генерации, так и электросети.