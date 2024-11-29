Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика Веерные отключения после обстрелов РФ

Графики отключения электроэнергии 29 ноября: когда не будет света

свет
Фото: УНИАН | Графики отключения электроэнергии 29 ноября

Украинцы столкнутся с тремя очередями отключения света на протяжении всего дня.

В Украине планируется использовать графики отключения электроэнергии 29 ноября на протяжении всего дня. Интенсивность ограничений будет варьироваться в зависимости от времени суток, при этом наибольшее количество отключений прогнозируется в промежутке с 14:00 до 18:00. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Какие графики отключения электроэнергии 29 ноября будут применять

Так, украинцам стоит готовиться к таким графикам:

  • 00:00 – 06:00 – одна очередь отключений;
  • 06:00 – 14:00 – две очереди отключений;
  • 14:00 – 18:00 – три очереди отключений;
  • 18:00 – 22:00 – две очереди отключений;
  • 22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики отключения будут действовать на протяжении всех суток. Причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно, когда свет возвращается по графику", – отмечают в ведомстве.

Графики отключения электроэнергии 29 ноября по регионам

Согласно данным ДТЕК, графики отключений в зависимости от региона такие:

Напомним, в Черновцах и области 28 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии.

24 ноября в ГСЧС сообщали, что в Одессе из-за отключений электроэнергии дети застряли на высоте 18 метров. Их пришлось спасать из остановленного аттракциона с помощью страховки.