Графики отключения электроэнергии 29 ноября: когда не будет света

Украинцы столкнутся с тремя очередями отключения света на протяжении всего дня.

В Украине планируется использовать графики отключения электроэнергии 29 ноября на протяжении всего дня. Интенсивность ограничений будет варьироваться в зависимости от времени суток, при этом наибольшее количество отключений прогнозируется в промежутке с 14:00 до 18:00. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Какие графики отключения электроэнергии 29 ноября будут применять

Так, украинцам стоит готовиться к таким графикам:

00:00 – 06:00 – одна очередь отключений;

06:00 – 14:00 – две очереди отключений;

14:00 – 18:00 – три очереди отключений;

18:00 – 22:00 – две очереди отключений;

22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса графики отключения будут действовать на протяжении всех суток. Причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно, когда свет возвращается по графику", – отмечают в ведомстве.

Графики отключения электроэнергии 29 ноября по регионам

Согласно данным ДТЕК, графики отключений в зависимости от региона такие:

графики для Киева;

графики для Киевской области;

графики для Одесской области;

графики для Днепропетровской области;

графики для Винницкой области;

графики для Донецкой области;

графики для Житомирской области;

графики для Запорожской области;

графики для Сумской области;

графики для Полтавской области;

графики для Харьковской области;

графики для Черниговской области;

графики для Львовской области;

графики для Закарпатской области;

графики для Тернопольской области;

графики для Хмельницкой области;

графики для Ровенской области;

графики для Волынской области;

графики для Ивано-Франковской области;

графики для Черновицкой области;

графики для Черкасской области;

графики для Кировоградской области;

графики для Николаевской области.

Напомним, в Черновцах и области 28 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии.

24 ноября в ГСЧС сообщали, что в Одессе из-за отключений электроэнергии дети застряли на высоте 18 метров. Их пришлось спасать из остановленного аттракциона с помощью страховки.