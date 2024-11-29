Графики отключения электроэнергии 29 ноября: когда не будет света
Украинцы столкнутся с тремя очередями отключения света на протяжении всего дня.
В Украине планируется использовать графики отключения электроэнергии 29 ноября на протяжении всего дня. Интенсивность ограничений будет варьироваться в зависимости от времени суток, при этом наибольшее количество отключений прогнозируется в промежутке с 14:00 до 18:00. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".
Какие графики отключения электроэнергии 29 ноября будут применять
Так, украинцам стоит готовиться к таким графикам:
- 00:00 – 06:00 – одна очередь отключений;
- 06:00 – 14:00 – две очереди отключений;
- 14:00 – 18:00 – три очереди отключений;
- 18:00 – 22:00 – две очереди отключений;
- 22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса графики отключения будут действовать на протяжении всех суток. Причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.
"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно, когда свет возвращается по графику", – отмечают в ведомстве.
Графики отключения электроэнергии 29 ноября по регионам
Согласно данным ДТЕК, графики отключений в зависимости от региона такие:
- графики для Киева;
- графики для Киевской области;
- графики для Одесской области;
- графики для Днепропетровской области;
- графики для Винницкой области;
- графики для Донецкой области;
- графики для Житомирской области;
- графики для Запорожской области;
- графики для Сумской области;
- графики для Полтавской области;
- графики для Харьковской области;
- графики для Черниговской области;
- графики для Львовской области;
- графики для Закарпатской области;
- графики для Тернопольской области;
- графики для Хмельницкой области;
- графики для Ровенской области;
- графики для Волынской области;
- графики для Ивано-Франковской области;
- графики для Черновицкой области;
- графики для Черкасской области;
- графики для Кировоградской области;
- графики для Николаевской области.
Напомним, в Черновцах и области 28 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии.
24 ноября в ГСЧС сообщали, что в Одессе из-за отключений электроэнергии дети застряли на высоте 18 метров. Их пришлось спасать из остановленного аттракциона с помощью страховки.