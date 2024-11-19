Графики отключений в Украине: в "Укрэнерго" изменили количество очередей на 20 ноября

Украинские энергетики продолжают преодолевать последствия обстрела ВС РФ, который произошел 17 ноября, поэтому и дальше действуют очереди на отключение электроснабжения, рассказали в "Укрэнерго". Количество очередей 20 ноября изменится.

В среду 20 ноября на территории Украины будет действовать одна очередь отключений электроснабжения. Чтобы узнать график в своем населенном пункте, следует обратиться к ресурсам местной распределительной компании. О деталях ситуации в энергетической сфере рассказали в Telegram-канале НЭК "Укрэнерго".

Сообщение "Укрэнерго" о состоянии энергетики на следующие сутки появилось в сети почти в 18 час. 19 ноября. Компания сообщила украинцам, что 20 ноября с 6 до 22 ч. будет действовать одна очередь отключений. Причина такой ситуации — ремонтные работы после российского ракетно-дронового удара, который произошел 17 ноября. Также энергетики обратились к гражданам с просьбой экономить электроэнергию в часы, когда она появляется.

Графики отключений в Украине — Укрэнерго о 20 ноября Фото: Скриншот

Накануне, 19 ноября, "Укрэнерго" установила более сложную систему очередей: в какие-то часы действовала одна очередь, в какие-то — две.

В соцсетях национальной энергетической компании также можно узнать, что по состоянию на утро 19 ноября электропотребление выросло на 3,7%. Возможная причина — восстановление питания Одесской области. Указано, что пять стран Европы делятся с Украиной мощностями, чтобы удержать энергосистему. Суммарно Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Молдова предоставили 4,5 ГВт-ч, в некоторые моменты пики потребления достигали 612 МВт, говорится в сообщении компании.

Графики отключений в Украине — сколько часов без света

В "Укрэнерго" не напомнили, что означает одна очередь отключений. Объяснение можно отыскать на странице Facebook энергетического портала Yasno. Одна очередь означает, что каждая из шести групп потребителей будет сидеть без света четыре часа (суммарно).

Графики отключений в Украине — очереди и продолжительность отсутствия света Фото: Yasno

Отметим, 18 ноября компания ДТЭК рассказала об изменении вида графиков отключений света для Киева и Киевской области, Днепра и Днепропетровской области, а также для Одесской и Донецкой областей. Как выяснилось, отныне графики будут иметь два вида знаков: светлая зона, когда есть электричество, и темная зона, когда его нет. Ранее была более сложная система, когда различные оттенки цвета показывали вероятность того, будет или нет отключения.

Напоминаем, днем 19 ноября советник премьер-министра Юрий Бойко сообщил, когда в Украине планируют отменить графики отключений электроснабжения. Тем временем украинец поделился опытом, как собственными руками сделать зарядную станцию, потратив втрое меньше средств.