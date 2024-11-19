Графіки відключень в Україні: в "Укренерго" змінили кількість черг на 20 листопада

Українські енергетики продовжують долати наслідки обстрілу ЗС РФ, який стався 17 листопада, тому і далі діють черги на відключення електропостачання, розповіли в "Укренерго". Кількість черг 20 листопада зміниться.

В середу 20 листопада на території України діятиме одна черга відключень електропостачання. Щоб дізнатись графік у своєму населеному пункті, слід звернутись до ресурсів місцевої розподільної компанії. Про деталі ситуації в енергетичній сфері розповіли у Telegram-каналі НЕК "Укренерго".

Допис "Укренерго" про стан енергетики на наступну добу з'явився у мережі майже о 18 год. 19 листопада. Компанія повідомила українців, що 20 листопада з 6 до 22 год. діятиме одна черга відключень. Причина такої ситуації — ремонтні роботи після російського ракетно-дронового удару, який стався 17 листопада. Також енергетики звернулись до громадян з проханням економити електроенергію у години, коли вона з'являється.

Графіки відключень в Україні — Укренерго про 20 листопада Фото: Скриншот

Напередодні, 19 листопада, "Укренерго" встановила складнішу систему черг: у якісь години діяла одна черга, у якісь — дві.

В соцмережах національної енергетичної компанії також можна дізнатись, що станом на ранок 19 листопада електропокривання зросло на 3,7%. Можлива причина — відновлення живлення Одеської області. Вказано, що п'ять країн Європи діляться з Україною потужностями, щоб втримати енергосистему. Сумарно Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Молдова надали 4,5 ГВт•год, у деякі моменти піки споживання досягали 612 МВт, ідеться у повідомленні компанії.

Графіки відключень в Україні — скільки годин без світла

В "Укренерго" не нагадали, що означає одна черга відключень. Пояснення можна відшукати на сторінці Facebook енергетичного порталу Yasno. Одна черга означає, що кожна з шести груп споживачів сидітиме без світла чотири години (сумарно).

Графіки відключень в Україні — черги та тривалість відсутності світла Фото: Yasno

Зазначимо, 18 листопада ДТЕК повідомила про зміну вигляду графіків відключень світла для Києва та Київської області, Дніпра та Дніпропетровської області, а також для Одеської та Донецької областей. Як з'ясувалось, відтепер графіки матимуть два види знаків: світла зона, коли є електрика, та темна зона, коли її немає. Раніше була складніша система, коли різні відтінки кольору показували ймовірність того, буде чи ні відключення.

Нагадуємо, вдень 19 листопада радник прем'єр-міністра Юрій Бойко повідомив, коли в Україні планують скасувати графіки відключень електропостачання. Тим часом українець поділився досвідом, як власними руками зробити зарядну станцію, витративши утричі менше коштів.