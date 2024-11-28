В Черновцах и области из-за обстрелов ввели экстренные отключения света

Из-за масштабной атаки РФ ряд населенных пунктов области будет оставаться без электроснабжения, а ранее запланированные графики отключений не будут действовать. говорят в "Черновцыоблэнерго".

В Черновцах и Черновицкой области в результате массированной ракетной атаки ввели графики аварийных отключений. Об этом сообщает АО "Черновцыоблэнерго".

"В Черновицкой области применены экстренные отключения. По команде диспетчеров "Укрэнерго" по всей Украине экстренно введены превентивные обесточивания энергообъектов. Отключения без предупреждения вводятся при крайней необходимости, чтобы сохранить энергосистему от значительных технологических разрушений", — говорится в сообщении.

Отключение света Черновцы и область Черновцы и область

Из-за масштабной атаки РФ ряд населенных пунктов области будет оставаться без электроснабжения, поскольку были введены экстренные отключения, поэтому ранее запланированные графики отключений не будут действовать.

"Сегодня, 28 ноября, с утра стабилизационные графики не действуют, потому что введены экстренные отключения. Это связано с очередной, уже 11-й с начала года, ракетно-дроновой атакой россиян на украинскую энергетику. По состоянию на 11:00 продолжается оценка нанесенных россиянами повреждений объектов энергетической инфраструктуры. Экстренные отключения будут отменены отдельным распоряжением НЭК Укрэнерго. Обновленную информацию о применении времени и объема почасовых отключений (ГПВ) опубликуем, как только получим соответствующую команду от Укрэнерго", — сообщили в "Черниговоблэнерго".

Во время утренней атаки РФ Силы ПВО уничтожили российскую ракету над территорией Черновицкой области. В результате падения обломков ракеты повреждены восемь домов. Об этом информирует глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.

"В результате падения обломков повреждены несколько жилых домов в Днестровском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Детали — позже", говорится в сообщении.

Напомним, что утром, 28 ноября, ВС РФ нанесла масштабный ракетный удар по объектам энергетики Украины во многих регионах. Из-за этого возникли проблемы с электроснабжением, введены аварийные отключения.