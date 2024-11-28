У Чернівцях та області через обстріли запровадили екстрені відключення світла

Через масштабну атаку РФ низка населених пунктів області залишатиметься без електропостачання, а раніше заплановані графікі відключень не діятимуть. кажуть в "Чернівціобленерго".

В Чернівцях та Чернівецькій області внаслідок масованої ракетної атаки запровадили графіки аварійних відключень. Про це повідомляє АТ "Чернівціобленерго".

"У Чернівецькій області застосовано екстрені відключення. За командою диспетчерів "Укренерго" по всій Україні екстрено запроваджено превентивні знеструмлення енергооб'єктів. Відключення без попередження запроваджуються за крайньою необхідністю, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань", — йдеться в повідомленні.

Відключення світла Чернівці та область

Через масштабну атаку РФ низка населених пунктів області залишатиметься без електропостачання, оскільки були запроваджені екстрені відключення, тож раніше заплановані графікі відключень не діятимуть.

"Сьогодні, 28 листопада, від ранку стабілізаційні графіки не діють, бо запроваджені екстрені відключення. Це пов’язано із черговою, вже 11 від початку року, ракетно-дроновою атакою росіян на українську енергетику. Станом на 11:00 триває оцінка завданих росіянами пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури. Екстрені вимкнення будуть скасовані окремим розпорядженням НЕК Укренерго. Оновлену інформацію про застосування часу та обсягу погодинних відключень (ГПВ) опублікуємо, щойно отримаємо відповідну команду від Укренерго", — повідомили в "Чернігівобленерго".

Під час ранкової атаки РФ Сили ППО знищили російську ракету над територією Чернівецької області. Унаслідок падіння уламків ракети пошкоджено вісім будинків. Про це інформує очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

"Внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька житлових будинків у Дністровському районі. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Деталі — згодом", ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, що зранку, 28 листопада, ЗС РФ завдала масштабного ракетного удару по об'єктах енергетики України в багатьох регіонах. Через це виникли проблеми з електропостачанням, запроваджені аварійні відключення.