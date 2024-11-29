Когда не будет света 30 ноября: графики отключений на последний день осени

Украинцев призвали использовать электроэнергию экономно в те часы, когда его дают по графикам. В субботу энергетики будут применять одну и две очереди.

В субботу, 30 ноября, графики отключений электроэнергии будут действовать с восьми утра и почти до полуночи. Детали 29 ноября опубликовала пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отключения электроэнергии на 30 ноября

Завтра будут применять:

с 08:00 до 14:00 — одну очередь;

с 14:00 до 20:00 — две очереди;

с 20:00 до 22:00 — одну очередь.

Ограничения мощности для бизнеса и промышленности также будут действовать с 08:00 до 23:00. В "Укрэнерго" подчеркнули, что причина — повреждение энергообъектов в результате комбинированной атаки ВС РФ 28 ноября, но специалисты прилагают все усилия для восстановления пострадавшего оборудования.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику", — призвали энергетики.

Отключения электроэнергии: где найти графики

Узнать, когда в субботу планово будут выключать свет по конкретному адресу, можно в зависимости от региона:

график для Киева;

график для Киевской области;

график для Одесской области;

график для Днепропетровской области;

график для Винницкой области;

график для Донецкой области;

график для Житомирской области;

график для Запорожской области;

график для Сумской области;

график для Полтавской области;

график для Харьковской области;

график для Черниговской области;

график для Львовской области;

график для Закарпатской области;

график для Тернопольской области;

график для Хмельницкой области;

график для Ровенской области;

график для Волынской области;

график для Ивано-Франковской области;

график для Черновицкой области;

график для Черкасской области;

график для Кировоградской области;

график для Николаевской области.

Напомним, в ДТЭК объяснили, почему так надолго отключают электроэнергию в Украине.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев раскрыл условия, при которых могут отменить отключение электроэнергии.