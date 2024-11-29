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Когда не будет света 30 ноября: графики отключений на последний день осени

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Фото: УНИАН | Иллюстративное фото

Украинцев призвали использовать электроэнергию экономно в те часы, когда его дают по графикам. В субботу энергетики будут применять одну и две очереди.

В субботу, 30 ноября, графики отключений электроэнергии будут действовать с восьми утра и почти до полуночи. Детали 29 ноября опубликовала пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отключения электроэнергии на 30 ноября

Завтра будут применять:

  • с 08:00 до 14:00 — одну очередь;
  • с 14:00 до 20:00 — две очереди;
  • с 20:00 до 22:00 — одну очередь.

Ограничения мощности для бизнеса и промышленности также будут действовать с 08:00 до 23:00. В "Укрэнерго" подчеркнули, что причина — повреждение энергообъектов в результате комбинированной атаки ВС РФ 28 ноября, но специалисты прилагают все усилия для восстановления пострадавшего оборудования.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику", — призвали энергетики.

Отключения электроэнергии: где найти графики

Узнать, когда в субботу планово будут выключать свет по конкретному адресу, можно в зависимости от региона:

Напомним, в ДТЭК объяснили, почему так надолго отключают электроэнергию в Украине.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев раскрыл условия, при которых могут отменить отключение электроэнергии.