Когда не будет света 30 ноября: графики отключений на последний день осени
Украинцев призвали использовать электроэнергию экономно в те часы, когда его дают по графикам. В субботу энергетики будут применять одну и две очереди.
В субботу, 30 ноября, графики отключений электроэнергии будут действовать с восьми утра и почти до полуночи. Детали 29 ноября опубликовала пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Отключения электроэнергии на 30 ноября
Завтра будут применять:
- с 08:00 до 14:00 — одну очередь;
- с 14:00 до 20:00 — две очереди;
- с 20:00 до 22:00 — одну очередь.
Ограничения мощности для бизнеса и промышленности также будут действовать с 08:00 до 23:00. В "Укрэнерго" подчеркнули, что причина — повреждение энергообъектов в результате комбинированной атаки ВС РФ 28 ноября, но специалисты прилагают все усилия для восстановления пострадавшего оборудования.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно, когда свет возвращается по графику", — призвали энергетики.
Отключения электроэнергии: где найти графики
Узнать, когда в субботу планово будут выключать свет по конкретному адресу, можно в зависимости от региона:
- график для Киева;
- график для Киевской области;
- график для Одесской области;
- график для Днепропетровской области;
- график для Винницкой области;
- график для Донецкой области;
- график для Житомирской области;
- график для Запорожской области;
- график для Сумской области;
- график для Полтавской области;
- график для Харьковской области;
- график для Черниговской области;
- график для Львовской области;
- график для Закарпатской области;
- график для Тернопольской области;
- график для Хмельницкой области;
- график для Ровенской области;
- график для Волынской области;
- график для Ивано-Франковской области;
- график для Черновицкой области;
- график для Черкасской области;
- график для Кировоградской области;
- график для Николаевской области.
Напомним, в ДТЭК объяснили, почему так надолго отключают электроэнергию в Украине.
Энергетический эксперт Станислав Игнатьев раскрыл условия, при которых могут отменить отключение электроэнергии.