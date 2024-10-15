"Люди не вытянут": тариф на электроэнергию планируют поднять, — нардеп (видео)

Депутат Владимир Мороз рассказал, что сначала цена для обычных потребителей может вырасти до пяти гривен, но это — лишь первый этап. По его словам, такие изменения повлекут подорожание всего, в том числе продуктов.

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В Украине могут поднять тарифы на электроэнергию как для населения, так и для бизнеса. Об этом 15 октября в эфире программы "Вечер.LIVE" заявил народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз.

Он отметил, что украинцы не имеют достаточно средств для оплаты всех коммунальных услуг. Кроме того, в случае повышения тарифа на электроэнергию растет цена "на все".

"Прежде всего на хлеб. Это те продукты, которые сегодня покупают наши люди", — объяснил нардеп.

Однако, по его словам, европейские партнеры выступают за то, чтобы цена соответствовала товару. Мол, для улучшения производства электричества нужно повышать тарифы.

Мороз сообщил, что цена на электроэнергию может вырасти:

до 6-7 гривен за киловатт-час — для населения;

до 11-12 гривен за киловатт-час — для предприятий.

При этом тариф, вероятно, будут повышать в несколько этапов.

"Это высокая очень цена. Проговаривают, что оно будет постепенно — пять, может, еще", — уточнил депутат.

Он напомнил, что решение по тарифам принимает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. НКРЭКУ регулирует цены на электроэнергию.

"Я думаю, что сегодня это очень преступно, потому что люди этого не вытянут", — добавил Мороз.

Напомним, 15 октября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что жилые дома готовы к отопительному сезону более чем на 99%. Школы, детсады и больницы также почти все готовы к зиме.

Украинцам доступна субсидия на покрытие расходов на коммунальные услуги. Документы на ее получение можно подавать до 30 ноября.