В Украине повышают цены на электроэнергию: что теперь будет с тарифами

В НКРЭКУ объяснили, что изменения нужны для покрытия возможного дефицита мощности в период холодов. Они позволят сбалансировать энергосистему, обеспечив стабильное снабжение света всем потребителям.

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1 октября Регулятор одобрил проект постановления НКРЭКУ "О предельных ценах на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке". Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

НКРЭКУ начала процедуру по пересмотру предельных цен на электроэнергию.

"Обращаем внимание, что пересмотр предельных цен на рынке электроэнергии обусловлен необходимостью обеспечить условия для коммерческого импорта электрической энергии из стран Европы с целью покрытия возможного дефицита мощности в осенне-зимний период во время российских террористических атак на энергосистему. Указанное решение НКРЭКУ призвано сбалансировать энергосистему и обеспечить стабильное электроснабжение всех категорий потребителей", — отметила пресс-служба.

Что изменится?

Как передавал ранее Фокус со ссылкой на проект постановления по тарифам на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, он предусматривает такие максимальные предельные цены:

с 00:00 до 07:00 — 5 600,00 грн/МВт-ч;

с 07:00 до 17:00 — 6 900,00 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 — 9 000,00 грн/МВт-ч;

с 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт-ч.

Также предлагалось установить минимальную предельную цену в размере 10,00 грн/МВт-ч.

Фокус сравнил тарифы с майскими. Оказалось, что разница — в продолжительности действия тарифа в размере 6 900 грн/МВт ч. Ранее такая цена сохранялась пять часов в сутки, а после изменений будет действовать 11 часов.

Как это почувствуют украинцы?

Цена в платежках не изменится. В НКРЭКУ отметили, что изменения "никоим образом не повлияют на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения".

Напомним, и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт рассказал, есть ли шанс, что Украина пройдет эту зиму без отключений света. Он объяснил, как продолжительность обесточиваний будет зависеть от температуры.

В Кабмине 30 сентября отменили ограничения по использованию кондиционеров, подсветки зданий и освещения прилегающих территорий. Также местные общины смогут прекратить экономию на уличном освещении.