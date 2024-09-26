С 30 октября вырастут тарифы на свет: детали решения НКРЭКУ (документ)
Украинцы будут платить больше за использование электроэнергии в дневные часы, свидетельствует проект постановления Национального регулятора. Если проект поддержат, то тарифы вырастут с 30 октября.
Украинским коммерческим компаниям из сферы энергетики нужны дополнительные средства для восстановления после ударов ВС РФ. Кроме того, им должно быть выгодно покупать мощности за рубежом, когда появляется критическая ситуация. С этой целью Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела тарифы на свет и примет соответствующее решение 1 октября. О деталях роста тарифов на электроэнергию говорится в проекте постановления НКРЭКУ, опубликованном на портале ведомства.
25 сентября на портале НКРЭКУ появилась повестка дня заседания, которое состоится 1 октября 2024 года. В повестке дня — 44 вопроса, среди них вопрос №40 касается проекта постановления "О предельных ценах на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке". В тексте проекта указано, что планируют внести изменения в постановление по тарифам на электроэнергию, принятое 20 мая 2024 года. Перечисляются несколько аргументов в пользу повышения цен. Один из этих аргументов — компаниям нужны деньги для восстановления после российских обстрелов. Другой аргумент — выравнивание цен с заграницей: тогда украинскому рынку будет выгодно покупать мощности для балансировки в Европейском Союзе.
Тарифы на свет — детали от НКРЭКУ
Проект постановления состоит из пяти страниц. На предпоследней — новые тарифы на электроснабжение, которые начнут действовать с 30 октября (если постановление утвердят). Изменения касаются рынка "на сутки вперед", а для балансирующего рынка изменений нет:
Тарифы на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке:
- максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 — 5 600,00 грн/МВт-ч;
- с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт-ч;
- с 17:00 до 23:00 — 9 000,00 грн/МВт-ч;
- минимальная предельная цена — 10,00 грн/МВт-ч.
Если сравнить новации НКРЭКУ с ценами в майском постановлении, то видим, что растет период суток, в течение которого будет действовать более высокий тариф — 6 900 грн/МВт ч. На сегодня он действует суммарно пять часов, а планируют — суммарно 11 часов.
Отметим, 25 сентября Фокус рассказал о еще одной новации НКРЭКУ, которая касается энергетики. С 1 октября начнет действовать новый коэффициент для расчета конечной стоимости электроэнергии для потребителей поставщика "последней надежды" (ППН). Действующий коэффициент — 1,25, а новый — 1,5. Коэффициент используется для того, чтобы определить цену на свет на будущий период. С учетом российских обстрелов и дополнительных расходов цену следует поднять, пояснили в ведомстве.
Напоминаем, 17 сентября заместитель гендиректора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий объяснил, возможен ли рост тарифов на водоснабжение.