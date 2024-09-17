Тарифы на воду в Украине могут вырасти: что известно

В крупных городах тарифы на воду определяет НКРЭКУ, в то время как в меньших населенных пунктах стоимость регулируется местными водоканалами.

Related video

"Укрводоканалэкология" подчеркнула, что в Украине существует необходимость в увеличении тарифов на водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщил президент Ассоциации, заместитель гендиректора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий.

По его словам, тарифы на воду не пересматривались с 2021 года. В 2023 году была предпринята попытка установить новые цены, однако правительство остановило этот процесс, что, по его мнению, было "незаконно". Он считает, что водоканалы находятся на грани выживания, а зарплаты их сотрудников, составляющие 13 тысяч гривен, крайне низкие.

"Такая ситуация угрожает в принципе эффективному функционированию предприятий. И это огромная проблема", – сказал он.

Сейчас один куб воды вместе с водоотводом стоит в среднем 30 гривен, хотя должен был бы – 40 гривен.

В больших городах тарифы на воду определяются НКРЭКУ, тогда как в меньших населенных пунктах стоимость регулируется местными водоканалами. Это дает им возможность самостоятельно увеличивать цену на воду.

Ранее сообщалось, что в Украине на следующей неделе могут отменить отключения света. Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что снижение температуры может позволить компенсировать дефицит в энергосистеме.

Также напомним, что украинские пенсионеры могут потерять выплаты при выезде за границу. Чтобы в дальнейшем получать пенсию, пенсионер, который находится за рубежом, должен своевременно проходить идентификацию.