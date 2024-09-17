Тарифи на воду в Україні можуть зрости: що відомо

У великих містах тарифи на воду визначає НКРЕКП, тоді як у менших населених пунктах вартість регулюється місцевими водоканалами.

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"Укрводоканалекологія" наголосила, що в Україні існує необхідність у збільшенні тарифів на водопостачання та водовідведення. Про це повідомив президент Асоціації, заступник гендиректора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький.

За його словами, тарифи на воду не переглядали з 2021 року. У 2023 році було зроблено спробу встановити нові ціни, проте уряд зупинив цей процес, що, на його думку, було "незаконно". Він вважає, що водоканали перебувають на межі виживання, а зарплати їхніх співробітників, які становлять 13 тисяч гривень, украй низькі.

"Така ситуація загрожує в принципі ефективному функціонуванню підприємств. І це величезна проблема", — сказав він.

Нині один куб води разом із водовідведенням коштує в середньому 30 гривень, хоча мав би — 40 гривень.

У великих містах тарифи на воду визначаються НКРЕКП, тоді як у менших населених пунктах вартість регулюється місцевими водоканалами. Це дає їм можливість самостійно збільшувати ціну на воду.

Раніше повідомлялося, що в Україні наступного тижня можуть скасувати відключення світла. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що зниження температури може допомогти компенсувати дефіцит в енергосистемі.

Також нагадаємо, що українські пенсіонери можуть втратити виплати під час виїзду за кордон. Щоб надалі отримувати пенсію, пенсіонер, який перебуває за кордоном, повинен своєчасно проходити ідентифікацію.