Тариф на воду: чи зросте ціна за один куб води в Україні
Для більшості українців ціна на воду у вересні залишиться колишньою.
В Україні відсутня єдина ціна на воду, оскільки в різних регіонах вона варіюється. Кожен постачальник визначає свої власні умови. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".
У вересні очікується відсутність підвищення тарифів на воду. Проте в червні для деяких постачальників ціни все ж збільшилися.
Так сталося, бо деякі громади самостійно піднімають собі ціни. Найбільше змінилася вартість водопостачання ПрАТ "Енергоресурси" — 53,39 гривні за кубометр. Для інших компаній ціни зросли так:
- КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" — 30,36 гривні за кубометр;
- Чернівціводоканал — 23,86 гривні;
- КП "Водоканал" (Запоріжжя) — 22,88 гривні;
- Дніпроводоканал — 23,92 гривні;
- Львівводоканал — 20,04 гривні;
- Київводоканал — 21,42 гривні;
- Харківводоканал — 22,87 гривні;
- Черкасиводоканал — 20,19 гривні;
- КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — 17,45 гривні;
- Житомирводоканал — 32,77 гривні.
А ось вартість водовідведення найбільше зросла в КП "Облводоканал" — до 41,30 гривні за кубометр.
Раніше повідомлялося, що в Україні наступного тижня можуть скасувати відключення світла. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що зниження температури може дозволити компенсувати дефіцит в енергосистемі.
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