Тариф на воду: чи зросте ціна за один куб води в Україні

Для більшості українців ціна на воду у вересні залишиться колишньою.

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В Україні відсутня єдина ціна на воду, оскільки в різних регіонах вона варіюється. Кожен постачальник визначає свої власні умови. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

У вересні очікується відсутність підвищення тарифів на воду. Проте в червні для деяких постачальників ціни все ж збільшилися.

Так сталося, бо деякі громади самостійно піднімають собі ціни. Найбільше змінилася вартість водопостачання ПрАТ "Енергоресурси" — 53,39 гривні за кубометр. Для інших компаній ціни зросли так:

КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" — 30,36 гривні за кубометр;

Чернівціводоканал — 23,86 гривні;

КП "Водоканал" (Запоріжжя) — 22,88 гривні;

Дніпроводоканал — 23,92 гривні;

Львівводоканал — 20,04 гривні;

Київводоканал — 21,42 гривні;

Харківводоканал — 22,87 гривні;

Черкасиводоканал — 20,19 гривні;

КП "Івано-Франківськводоекотехпром" — 17,45 гривні;

Житомирводоканал — 32,77 гривні.

А ось вартість водовідведення найбільше зросла в КП "Облводоканал" — до 41,30 гривні за кубометр.

Раніше повідомлялося, що в Україні наступного тижня можуть скасувати відключення світла. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що зниження температури може дозволити компенсувати дефіцит в енергосистемі.

Також нагадаємо, що українські пенсіонери можуть втратити виплати під час виїзду за кордон. Щоб надалі отримувати пенсію, пенсіонер, який перебуває за кордоном, повинен своєчасно проходити ідентифікацію.