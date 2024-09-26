З 30 жовтня зростуть тарифи на світло: деталі рішення НКРЕКП (документ)

Українці платитимуть більше за використання електроенергії у денні години, свідчить проєкт постанови Національного регулятора. Якщо проєкт підтримають, то тарифи зростуть з 30 жовтня.

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Українським комерційним компаніям зі сфери енергетики потрібні додаткові кошти для відновлення після ударів ЗС РФ. Крім того, їм має бути вигідно купувати потужності за кордоном, коли з'являється критична ситуація. З цією метою Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) переглянула тарифи на світло і ухвалить відповідне рішення 1 жовтня. Про деталі зростання тарифів на електроенергію ідеться у проєкті постанови НКРЕКП, опублікованій на порталі відомства.

25 вересня на порталі НКРЕКП з'явився порядок денний засідання, яке відбудеться 1 жовтня 2024 року. У порядку денному — 44 питання, серед них питання №40 стосується проєкту постанови "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку". У тексті проєкту вказано, що планують внести зміни у постанову щодо тарифів на електроенергію, ухвалену 20 травня 2024 року. Перелічуються кілька аргументів на користь підвищення цін. Один з цих аргументів — компаніям потрібні гроші для відновлення після російських обстрілів. Інший аргумент — вирівнювання цін із закордонними: тоді українському ринку буде вигідно купувати потужності для балансування у Європейському Союзі.

Тарифи на світло — деталі від НКРЕКП

Проєкт постанови складається з п'яти сторінок. На передостанній — нові тарифи на електропостачання, які почнуть діяти з 30 жовтня (якщо постанову затвердять). Зміни стосуються ринку "на добу наперед", а для балансуючого ринку змін немає:

Тарифи на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 — 5 600,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 6 900,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 — 9 000,00 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна — 10,00 грн/МВт·год.

Якщо порівняти новації НКРЕКП з цінами у травневій постанові, то бачимо, що зростає період доби, протягом якого діятиме вищий тариф — 6 900 грн/МВт год. На сьогодні він діє сумарно п'ять годин, а планують — сумарно 11 годин.

Ціна на електроенергію — проєкт НКРЕКП з 30 жовтня 2024 Фото: Скриншот Ціна на електроенергію — рішення НКРЕКП від 20 травня 2024 Фото: Скриншот

Зазначимо, 25 вересня Фокус розповів про ще одну новацію НКРЕКП, яка стосується енергетики. З 1 жовтня почне діяти новий коефіцієнт для розрахунку кінцевої вартості електроенергії для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН). Чинний коефіцієнт — 1,25, а новий — 1,5. Коефіцієнт використовується для того, щоб визначити ціну на світло на майбутній період. З врахуванням російських обстрілів і додаткових витрат ціну слід підняти, пояснили у відомстві.

Нагадуємо, 17 вересня заступник гендиректора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький пояснив, чи можливе зростання тарифів на водопостачання.