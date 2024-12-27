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Экономика

Некоторые украинцы регулярно переплачивают за свет: в чем проблема

счетчик
Фото: tribun.com.ua | Некоторые украинцы регулярно переплачивают за свет

Обнаружить неисправность счетчика можно своевременно, если обратить внимание на определенные признаки.

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Некоторые граждане Украины могут платить больше за электроэнергию, чем необходимо. Это может происходить по различным причинам, в том числе из-за поломки счетчика. Определить неисправность счетчика можно, если обращать внимание на несколько ключевых признаков. Об этом сообщает ДТЭК.

"Выход из строя прибора учета не приводит к остановке электроснабжения, но может привести к ошибкам в подсчете электроэнергии", – говорится в сообщении ДТЭК.

Какие признаки неисправности счетчика:

  • некорректно отображаются дата или время;
  • на дисплее счетчика отображается ошибка (например, надпись "ERROR");
  • подсчет потраченной электроэнергии остановился (несмотря на то, что вы продолжаете ее использовать);
  • свечение определенных индикаторов;
  • не работает переключатель и тому подобное.

Счетчик нельзя ремонтировать самостоятельно. Вмешиваться в работу устройства вообще незаконно, за это службы имеют право выписать штраф. Если вы заметили неисправность, нужно обратиться в специальную службу и вызвать специалиста.

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что тариф на свет в Украине может вырасти до 6–7 грн за киловатт для населения и 11–12 грн для бизнеса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что цена на электроэнергию для населения в 2025 году может повыситься до 6,5–7 гривен за киловатт.