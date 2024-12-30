Цены на электроэнергию: стали известны тарифы, по которым будут платить украинцы в 2025

В Украине действуют различные тарифы на электроэнергию, в частности это касается многозонных и специальных пользователей с электрическим отоплением.

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Национальная комиссия, регулирующая энергетические и коммунальные услуги (НКРЭКУ), утвердила новый тариф на передачу электроэнергии. В 2025 году он вырастет на 30% по сравнению с текущим. Об этом стало известно по результатам заседания НКРЭКУ.

Тариф на передачу электроэнергии на 2025 год установлен в размере 686,23 гривны за Мегаватт-час. Этот тариф покрывает расходы "Укрэнерго" на транспортировку электроэнергии от производителя к конечному коммерческому потребителю.

В Украине действуют различные тарифы на электроэнергию, включая многозонные и специальные для пользователей с электрическим отоплением. Однако тарифы для домашних хозяйств останутся неизменными как минимум до 1 мая 2025 года. Таким образом, в зимний период 2024-2025 годов стоимость 1 киловатт-часа составит 4,32 гривны, независимо от тарифа на передачу.

Кроме того, тариф на услуги по передаче электричества для предприятий зеленой металлургии 2025 года составит 359,55 гривны/мегаватт-час. А это 1,4% ниже текущего тарифа в 364,7 гривны/мегаватт-час.

Тариф на услуги по диспетчерскому управлению также снизили на 5%. Так в 2025 году он установлен на уровне 98,97 гривны/мегаватт-час.

Напомним, 15 октября народный депутат Владимир Мороз заявил, что тариф на свет в Украине может вырасти до 6–7 грн за киловатт для населения и 11–12 грн для бизнеса.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что цена на электроэнергию для населения в 2025 году может повыситься до 6,5–7 гривен за киловатт.