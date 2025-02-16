РФ атаковала Николаев "шахедами": в городе повреждены гражданские и инфраструктурные объекты
В Николаеве возникли пожары. Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о разрушениях, которые получил один из магазинов города.
В ночь с 15 на 16 февраля российские оккупационные войска ударили по Николаеву "шахедами", в результате чего в городе повреждены гражданские и инфраструктурные объекты. Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"В Николаеве в результате атаки шахедов возник пожар, есть повреждения магазина", — написал Ким.
Он уточнил, что на данный момент известно об одном пострадавшем.
В то же время в мониторинговом телеграмм-канале "Николаевский Ванек" сообщили, что один из прилетов "шахеда" состоялся на проспекте Центральном.
"Есть пожары, повреждения различных инфраструктурных и гражданских объектов", — говорится в сообщении.
Подробную информацию о разрушениях и пострадавших в результате вражеской атаки обещают предоставить утром 16 февраля.
Отметим, что о первых взрывах в городе стало известно около часа ночи.
Напомним, в ночь на 14 февраля дрон ВС РФ ударил по Чернобыльской АЭС, в результате чего загорелся саркофаг, который защищает мир от радиации.
Утром 12 февраля российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами.