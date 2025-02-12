Взрывы в Киеве: ВС РФ ударили баллистическими ракетами, первые фото разрушений

Под ударами оказались Оболонский, Святошинский и Голосеевский районы столицы. Ракетная атака унесла жизнь одного человека, еще несколько были ранены, рассказали в ГСЧС.

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Утром 12 февраля российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами. Под ударами оказались Оболонский, Святошинский и Голосеевский районы, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетных ударов. В Оболонском районе повреждены два офисных зданиях, одно из них горело. По сведениям мэра Киева Виталия Кличко, один человек погиб и трое пострадавших. Двоих пришлось госпитализировать, а одному оказали помощь на месте.

В Святошинском районе горела крыша многоэтажки, а в Голосеевском — двухэтажнок складское здание. Пожарные пытаются потушить огонь. В районах атаки работают более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники, уточнили в ГСЧС.

Пожарные пытаются потушить огонь в районах ракетной атаки. Фото: Київ24

Киевская областная военная администрация отметила, что кроме ракет ночью враг атаковал регион дронами-камикадзе. В области работали силы ПВО, в Обуховском районе горели нежилые помещения, а в Бориспольском обломки сбитых БПЛА повредили 9 частных домов и автомобиль.

Чиновники предварительно отмечают, что среди мирного населения пострадавших нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не было.

Напомним, утром 11 февраля оккупанты ударили ракетами по энергообъектам Украины. Пришлось вводить экстренные отключения света.

Полтавская область 11 февраля была под атакой ракетами "Калибр" и баллистики. Взрывы слышали в Лубенском и Миргородском районах.