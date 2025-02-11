РФ осуществила комбинированную атаку "Калибрами" и баллистикой по Полтавской области: что известно

Во время ночной атаки россияне обстреляли Полтавщину: были слышны взрывы в Лубенском и Миргородском районах, россияне наносили удары "Калибрами" и баллистикой. После атаки начался пожар.

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Полтавская область сегодня оказалась под комбинированной атакой российской армии: в разных регионах были слышны взрывы, в частности в Лубенском и Миргородском. По данным мониторинговых каналов, область оказалась под ударами крылатыми ракетами типа "Калибр" и баллистическим вооружением. Фокус собрал информацию об обстреле Украины ночью 11 февраля.

Ночной обстрел Украины начался с запуска беспилотников типа "Шахид". Движение БпЛА зафиксировали в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Впоследствии мониторинговые паблики и Telegram-канал Воздушных сил Украины сообщили об угрозе применения крылатых ракет типа "Калибр".

"Распространение тревог в связи с действиями ЧФ ВМФ РФ в акватории Черного моря", — говорится в сообщении.

"Калибры" заходили с юга и пролетели Кировоградскую область в направлении Полтавщины, которая, вероятно, и была целью вражеской атаки.

Параллельно мониторинговые каналы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Белгородской и Воронежской областей РФ. Цели, которые запустили россияне, также двигались в направлении области. Враг одновременно наносил удары по Полтавщине "Калибрами" и баллистикой.

Вскоре в Telegram-канале журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил о предварительном количестве ракет, которыми РФ атаковала Полтавщину.

"Взрывы прогремели в пределах Лубенского и Миргородского районов Полтавской области, было применено от 3 ракет "Калибр", 1 баллистическую ракету, вероятно, "Искандер-М"", — говорится в сообщении.

Сейчас о последствиях вражеской атаки РФ в ОВА ничего не сообщают. Однако в местном канале сообщили о пожаре, который вспыхнул в результате атаки.

"Вероятно, возгорание произошло в результате ракетной атаки", — говорится в сообщении.

Напомним, россияне не впервые атакуют Полтавскую область. Ранее армия РФ нанесла ракетный удар по жилому дому, в результате чего были разрушения и погибшие. Атака произошла 1 февраля, как сообщал Фокус.

Среди погибших из-за этой атаки в Полтаве была зоозащитница и волонтер Настя Кольвах. Девушке было всего 30, она была известной местной активисткой. Об этом Фокус писал 2 февраля.