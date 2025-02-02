Была зоозащитницей и волонтеркой: от удара РФ по Полтаве погибла актриса Настя Кольвах

В результате российской ракетной атаки по Полтаве погибли по меньшей мере 11 человек: среди них была украинская актриса Настя Кольвах, ее тело нашли среди руин дома на Браилках. Девушке было всего 30 лет.

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1 февраля утром российские войска нанесли ракетные удары по Полтаве: под атакой оказался гражданский объект, жилая пятиэтажка в одном из районов города. Известно о том, что в результате удара погибли 11 человек, среди них — молодая актриса "Театру Сучасного Діалогу", зоозащитница и волонтер Настя Кольвах. Тело девушки нашли среди завалов дома на Браилках. О гибели сообщили на странице театра, в котором работала Настя.

"Сегодня, 1 февраля, российская ракета убила нашу коллегу, актрису, соавтора перфоменсов и постановок. Нашу Настю Кольвах", — говорится в заметке.

В сети уже распространяют слова друзей и знакомых Насти, которые вспоминают о ней как о "светлом человеке", талантливой и "всесторонне одаренной" девушке.

"Настя была всесторонне одаренной, она работала как в сфере культуры, так и в IT. Активно волонтерила и вообще была (ужасное слово "была") светлым человеком", — вспоминают о ней в "Театрі Сучасного Діалогу".

В Полтаве Настю также знают как активную зооволонтерку. Известна история, когда она помогала спасать летучих мышей из квартиры в микрорайоне Левада в прошлом году. Тогда в многоквартирном доме во время ремонта наткнулись на колонию этих животных и начали выбрасывать их из окна. Настя же совместно с командой единомышленников взялась спасать их, благодаря чему летучие мыши оказались в Украинском центре реабилитации рукокрылых, как рассказывало "Суспільне".

Настя занималась не только спасением животных и игрой на сцене полтавского театра. Девушка также читала лекции в местном киноклубе "Кінодвіж", высаживала деревья в городе и была членом писательского клуба "Пишу зараз", сообщили в интернет-издании "Полтавщина".

Добавим, что парень погибшей Насти — военный, служит в рядах ВСУ.

Напомним, ночью и утром 1 февраля РФ атаковала Украину беспилотниками и ракетами. Больше всего во время атаки пострадали Запорожье, Харьков и Полтава. По Запорожью РФ нанесла массированные удары БпЛА, в ОВА назвали это самой большой атакой по городу за последнее время.

Во время утренней атаки РФ ударила по Полтаве, где попала в жилую многоэтажку. Из-за этого по меньшей мере 11 человек погибли, среди погибших есть ребенок. Подробности удара РФ по Полтаве Фокус сообщал ранее.