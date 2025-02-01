Ракетный удар по Полтаве: количество погибших снова возросло

Среди погибших – один ребенок. Спасательно-поисковые работы на месте трагедии продолжаются.

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До девяти человек возросло количество погибших в результате ракетного удара ВС РФ по жилой пятиэтажке в Полтаве утром 1 февраля. Об этом сообщила Полтавская ОВА. На данный момент постарадавших – 17 человек, из которых четверо – дети. Самому младшему ребенку – 3 месяца.

Среди погибших жителей дома – один ребенок.

Ракета разрушила целый подъезд с 1 по 5 этаж. В квартире на втором этаже погибла целая семья: 37-летние супруги и их девятилетняя дочь.

Сейчас спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей. На помощь полтавским сотрудникам ГСЧС приехали их коллеги из Черкасской и Сумской областей. Всего на месте трагедии работают свыше 480 человек.

Психологи ГСЧС и Нацполиции предоставляют помощь потерпевшим. По состоянию на 21:30 она была оказана 194 людям, в том числе 11 детям.

В связи с массовой гибелью людей в результате действий армии страны-агрессора со 2 по 4 февраля в Полтаве и области объявлен траур. В это время государственный флаг Украины с черной лентой будет приспущен на зданиях государственных учреждений, местного самоуправления, предприятий и организаций. На протяжении трех дней также ограничат проведение развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований, запрещается развлекательная музыка в общественных местах и транспорте, а также развлекательный контент на местных телеканалах и радиостанциях.

Ранее Фокус писал, что СМИ сообщили о серийном производстве Россией ракет "Искандер-1000", а также рассказывал о том, что ВС РФ уничтожили интернат в Судже, сбросив на него авиабомбу.