СМИ сообщили о серийном производстве Россией ракет "Искандер-1000": насколько это реально

Новость о серийном производстве россиянами баллистических ракет "Искандер" с дальностью до 1000 км появилась в информационном пространстве от медиа, которое имеет неоднозначную репутацию.

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В феврале 2024 года российские источники впервые сообщили о намерении доработать ракетные комплексы "Искандер", которые смогут достичь дальности поражения до 1000 км. Об этом напоминает ресурс Defense Exress.

Летом в пропагандистском видео к 78-летию ракетного полигона "Капустин Яр", появилось изображение условной ракеты "Искандер-1000" с увеличенным реактивным двигателем, которая осуществляла старт. Но никаких реальных данных в информпространстве об этой разработке не появилось, а от испытаний до серийного производства обычно проходит довольно много времени, отмечают в Defense Exress.

Как отмечают журналисты издания, утверждать, что Россия не имеет проектов по "осовремениванию" своих баллистических ракет, невозможно, ведь ранее от подобных разработок Москву сдерживал только договор РСМД, который сейчас не действует. Впрочем, пока неизвестно, на какой стадии находится процесс модернизации ОТРК, ведь даже с производством баллистических ракет 9М723 с заявленной дальностью до 500 км Россия испытывает очевидные сложности. Иначе, считают эксперты, президент России Владимир Путин не заинтересовался бы ракетами KN-23 из Северной Кореи, которые получают "ограниченным тиражом" в 150 штук в год.

"Искандер — 1000": комментарий СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что о разработке дальнобойного "Искандера" первым сообщило издание, которое ранее обнародовало фейк о способности России производить ежемесячно 25 ракет "Орешник".

"Информация не соответствует действительности", — отметил Андрей Коваленко, пояснив, что россияне используют такие медиа для вбросов на англоязычную аудиторию, одновременно рассчитывая, что они попадут и в информационное пространство Украины.

Более того, добавил он, в результате санкций у россиян в принципе технологически тяжело идет и процесс производства "Искандер-М".

Напомним, сообщалось, что Россия якобы выходит на новый уровень в развитии тактических баллистических ракетных комплексов (ОТРК). Согласно последним данным, Москва якобы готовится к серийному производству модернизированной версии системы "Искандер-М" с увеличенной дальностью, известной под неофициальным названием "Искандер-1000".

Фокус писал о том, что как минимум две американские системы потенциально могут противостоять российской баллистической ракете. В то же время Украина может разработать собственный ЗРК, который справится с "Орешником".