В РФ пригрозили выйти из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности

Представитель МИД России Владимир Ермаков обвинил США и их союзников в реализации "дестабилизирующих военных программ".

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Российская Федерация может отказаться от одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков в интервью российскому информагентству ТАСС 25 апреля.

По словам Ермакова, к данному решению Россию могут подтолкнуть "действия США". Дипломат заявил, что РФ будет соблюдать свой мораторий в зависимости от дальности развернутых американских ракет и их характеристик.

"Что касается ракетного оружия американского производства, потенциально способного появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), включая территорию Японии, то его скоростные характеристики — далеко не единственный критерий, по которому мы будем оценивать такие развертывания. Не менее важна дальность ракетных систем", — заявил Ермаков.

Представитель МИД России утверждает, что упомянутый мораторий стал более хрупким из-за "дестабилизирующих военных программ США и их союзников".

В публикации также говорится, что в 2019 году США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) ссылаясь на нарушение соглашения с российской стороны.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: что о нем известно

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году в Вашингтоне и вступил в силу в 1988 году. Документ подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

РСМД предусматривал первую в истории ликвидацию всех комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Кроме того, стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать подобное оружие в будущем.

Договор был полностью выполнен к июню 1991 года. В результате было уничтожено 1846 советских ракетных комплексов и 846 американских.

После нескольких взаимных обвинений в нарушении условий соглашения в феврале 2019 года США и Россия решили выйти из своих обязательств по РСМД. Договор окончательно прекратил свое действие 2 августа 2019 года.

Напомним, что 25 апреля заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев намекнул на допустимость применения ядерного оружия. Он также заявил, что ВС РФ вторглись в Украину в ответ на "расширение НАТО".

Ранее, 25 марта, президент России Владимир Путин анонсировал размещение ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, строительство соответствующего хранилища будет завершено к началу июля.

Еще мы писали о том, что 21 февраля Владимир Путин заявил о приостановлении участия России в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях. Он заявил, что прежде чем вернуться к обсуждению соглашения, РФ нужно понять, на что претендуют страны НАТО, в частности Франция и Великобритания.