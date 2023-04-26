У РФ пригрозили вийти з мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності

Представник МЗС Росії Володимир Єрмаков звинуватив США та їхніх союзників у реалізації "дестабілізуючих військових програм".

Related video

Російська Федерація може відмовитися від одностороннього мораторію на розміщення наземних ракет середньої та меншої дальності. Про це заявив директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю за озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков в інтерв'ю російському інформагентству ТАРС 25 квітня.

За словами Єрмакова, до цього рішення Росію можуть підштовхнути "дії США". Дипломат заявив, що РФ дотримуватиметься свого мораторію залежно від дальності розгорнутих американських ракет та їх характеристик.

"Що стосується ракетної зброї американського виробництва, потенційно здатної з'явитися в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР), включаючи територію Японії, то її швидкісні характеристики — далеко не єдиний критерій, за яким ми оцінюватимемо такі розгортання. Не менш важливою є дальність ракетних систем", — Заявив Єрмаков.

Представник МЗС Росії стверджує, що згаданий мораторій став крихкішим через "дестабілізуючі військові програми США та їхніх союзників".

У публікації також йдеться про те, що у 2019 році США призупинили свою участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД), посилаючись на порушення угоди з російського боку.

Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності: що про нього відомо

Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності був укладений між СРСР та США у 1987 році у Вашингтоні та набув чинності у 1988 році. Документ підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган.

РСМД передбачав першу історія ліквідацію всіх комплексів балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої (1000—5500 км) і меншої (від 500 до 1000 км) дальності. Крім того, сторони зобов'язалися не виробляти, не випробовувати та не розгортати таку зброю у майбутньому.

Договір було повністю виконано до червня 1991 року. В результаті було знищено 1846 радянських ракетних комплексів та 846 американських.

Після кількох взаємних звинувачень у порушенні умов угоди у лютому 2019 року США та Росія вирішили вийти зі своїх зобов'язань щодо РСМД. Договір остаточно припинив свою дію 2 серпня 2019 року.

Нагадаємо, що 25 квітня заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв натякнув на допустимість застосування ядерної зброї. Він також заявив, що ЗС РФ вторглася до України у відповідь на "розширення НАТО".

Раніше, 25 березня, президент Росії Володимир Путін анонсував розміщення ядерної зброї на території Білорусі. За його словами, будівництво відповідного сховища буде завершено до початку липня.

Ще ми писали про те, що 21 лютого Володимир Путін заявив про зупинення участі Росії в договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння. Він заявив, що перш ніж повернутися до обговорення угоди, РФ потрібно зрозуміти, на що претендують країни НАТО, зокрема Франція та Великобританія.