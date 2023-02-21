Путін оголосив про зупинення участі РФ у договорі про ядерне озброєння (відео)

Договір Росії та США про стратегічні наступальні озброєння СНО-3 спочатку продовжили до лютого 2026 року. Президент РФ змінює рішення — вказує на ультиматуми США та ядерні амбіції Франції та Великобританії.

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Росія припиняє участь у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) Про це заявив 21 лютого президент Росії Володимир Путін під час послання до федеральних зборів.

"Повторю, Росія не виходить із договору, а саме припиняє свою участь. Перш ніж повернутися до обговорення цього питання, ми повинні зрозуміти, на що претендують такі країни НАТО, як Франція та Великобританія", — сказав він.

За словами Путіна, ядерні арсенали двох зазначених країн розвиваються та спрямовані проти Росії, тому не можна це не враховувати.

За його словами, на початку лютого 2023 року НАТО вимагало від Росії повернутися до виконання договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО), включаючи допуск інспекцій на ядерні оборонні об'єкти.

"Театр абсурду якийсь... Захід прямо причетний до спроб київського режиму завдати ударів по базах нашої стратегічної авіації... Тепер вони хочуть оглядати наші оборонні об'єкти. В умовах поточного протистояння це звучить як маячня", — зауважив він.

США через НАТО, як сказав Путін, висувають Москві ультиматум щодо ДСНО.

"Вашингтон вимагає виконання всіх пунктів, тоді як сам планує поводитися як захоче. На Заході "зовсім не дурні люди", які хочуть завдати Росії стратегічної поразки", — сказав він.

За його словами, Міноборони та Росатом мають бути готові випробувати російську ядерну зброю, якщо США зроблять це першими.

Договір СНО-3 підписали у 2010 році президенти Росії та США Дмитро Медведєв та Барак Обама на 10 років із можливістю продовження ще на 5 років. Він набув чинності у 2011 році. Путін 2021 року вирішив продовжити договір до 5 лютого 2026 року.

За умовами угоди кожна сторона може мати не більше 1550 готових до використання ядерних зарядів, не більше 700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та стратегічних бомбардувальників-ракетоносців.

Нагадаємо, що Володимир Путін розповідав про рівень оснащення ядерних сил стримування. За його оцінками він становить 91,3%. Частина зразків російського озброєння, як сказав Путін, перевершують закордонні аналоги.

Раніше екскомандувач сухопутними військами США в Європі Бен Годжес говорив про побоювання Кремля завдати удару по Україні ядерною зброєю через майбутні наслідки.