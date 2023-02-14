Росія не наважиться застосувати ядерну зброю через страх Путіна, — генерал США

США регулярно попереджають російського президента про наслідки застосування ядерного озброєння, і він боїться, каже Бен Годжес. Ситуація на полі бою після цього залишиться незмінною.

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Росія найімовірніше відмовиться від ідеї вдарити по Україні ядерним озброєнням, оскільки керівництво Кремля боїться наслідків. Про це розповів колишній командувач сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес в інтерв'ю порталу ТСН.

За останній рік, який триває повномасштабна війна, президент РФ Володимир Путін неодноразово погрожував Україні та всьому світу застосуванням ядерної зброї, але США час від часу надсилали свої попередження, чим це загрожує самій Росії.

Саме тому практично не залишилося шансів на те, що Володимир Путін застосує її ні проти України, ні проти іншої західної країни, адже він вірить, що президент США Джо Байден та інші світові лідери йому не пробачать. Крім того, ситуація на полі бою після цього також не зміниться на користь окупантів.

"Не буде якихось яскравих результатів для Росії від застосування ядерної зброї. Насправді, найкраще ядерна зброя працює, якщо її не використати. Тому, що люди переживають: "Боже, вони можуть ядерну зброю застосувати". Як тільки вони це зроблять, все закінчиться", — сказав він.

1 лютого посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив, що лише ядерна зброя може захистити від такого агресора як РФ. Захід має потурбуватися про те, щоб Кремль більше не розв'язував конфліктів після того, як програє війну з Україною.

31 січня історик з США Макс Бут заявив, що Володимир Путін може використати ядерну зброю, але ймовірність цього вкрай мала, оскільки він не хоче розпочинати війну, в якій не зможе перемогти.