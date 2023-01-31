Імовірність застосування РФ ядерної зброї низька, Путін не переможе НАТО, — історик із США

Існує побоювання, що коли Росія почне програвати війну в Україні, президент РФ Володимир Путін може застосувати ядерну зброю і це може перерости в Третю світову війну.

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Російський президент Володимир Путін може використати ядерну зброю, але ймовірність цього вкрай мала, оскільки він не хоче розпочинати війну, в якій не зможе перемогти. Таку думку висловив американський письменник, військовий історик та колумніст The Washington Post Макс Бут в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він упевнений, що коли західні політики кажуть, що не хочуть надавати Україні ту чи іншу зброю, щоб уникнути ескалації, вони мають на увазі застосування ядерної зброї, оскільки інших реальних інструментів у Путіна не залишилося.

Бут заявив, що у Путіна може з'явитися бажання використовувати ядерну зброю проти нейтральних країн, але цю перспективу зараз не варто розглядати серйозно.

"Путін досить раціональний, щоб зрозуміти: якщо він не може перемогти Україну, він не переможе НАТО. Це не та битва, яку він хоче починати", — сказав історик.

Він упевнений, що Путін часто погрожував ядерною зброєю, але не збожеволів, щоб її застосовувати.

"Я не думаю, що це має нас стримувати з низки причин. Путін блефував ядерною зброєю, але, знаєте, він не божевільний. Він не самогубець. Він не хоче починати війну, в якій не зможе перемогти. Досі він стримував себе, навіть коли українці завдавали ударів у Криму чи Росії. Він ніби проігнорував це", — сказав історик.

Крім того, на Путіна сильно тисне Китай, щоб він не вдавався до використання ядерної зброї. Бут висловив упевненість, що Путін чудово все розуміє.

"Використання ядерної зброї необов'язково принесе йому перемогу у війні. Це не простий спосіб виграти війну. І справді, ядерні опади можуть потрапити до самої Росії. Отже, є ймовірність, що в якийсь момент він може застосувати ядерну зброю, але вона не висока. Це те, про що нам потрібно турбуватися, але це подія з досить низькою ймовірністю", — додав він.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 31 січня міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Південної Кореї заявив, що США готові застосувати ядерну зброю, щоб захистити союзників від КНДР.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 30 січня президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україна ніколи не поверне собі окупований Крим, а РФ у разі програшу застосує ядерну зброю.