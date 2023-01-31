Вероятность применения РФ ядерного оружия низкая, Путин не победит НАТО, — историк из США

Существуют опасения, что когда Россия начнет проигрывать войну в Украине, президент РФ Владимир Путин может применить ядерное оружие и это может перерасти в Третью мировую войну.

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Российский президент Владимир Путин может использовать ядерное оружие, но вероятность этого крайне мала, поскольку он не хочет начинать войну, в которой не сможет победить. Такое мнение выразил американский писатель, военный историк и колумнист The Washington Post Макс Бут в интервью "РБК-Украина".

Он уверен, что когда западные политики говорят, что не хотят предоставлять Украине то или иное оружие, чтобы избежать эскалации, то они имеют в виду применение ядерного оружия, поскольку других реальных инструментов у Путина не осталось.

Бут заявил, что у Путина может появиться желание использовать ядерное оружие против нейтральных стран, но эту перспективу на текущий момент не стоит рассматривать серьезно.

"Путин достаточно рационален, чтобы понять: если он не может победить Украину, он не победит НАТО. Это не то сражение, которое он хочет начинать", — сказал историк.

Он уверен, что Путин часто угрожал ядерным оружием, но не сошел с ума, чтобы его применять.

"Я не думаю, что это должно нас сдерживать по целому ряду причин. Путин блефовал ядерным оружием, но, знаете, он не сумасшедший. Он не самоубийца. Он не хочет начинать войну, в которой не сможет победить. До сих пор он сдерживал себя, даже когда украинцы наносили удары в Крыму или России. Он будто бы проигнорировал это", — сказал историк.

Кроме того на Путина сильно давит Китай, чтобы он не прибегал к использованию ядерного оружия. Бут выразил уверенность, что Путин прекрасно все понимает.

"Использование ядерного оружия необязательно принесет ему победу в войне. Это не простой способ выиграть войну. И действительно, ядерные осадки могут попасть в саму Россию. Следовательно, есть вероятность, что в какой-то момент он может применить ядерное оружие, но она не высокая. Это то, о чем нам нужно беспокоиться, но это событие с достаточно низкой вероятностью", — добавил он.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 31 января министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Южную Корею заявил, что США готовы применить ядерное оружие, чтобы защитить союзников от КНДР.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 30 января президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украина никогда не вернет себе оккупированный Крым, а РФ в случае проигрыша применит ядерное оружие.