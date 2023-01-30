Крым никогда не будет украинским, РФ применит ядерное оружие, — президент Хорватии

Зоран Миланович заявил, что Украина не вернет Крым, и эта оценка якобы принадлежит "ведущим немецким генералам". Когда РФ начнет проигрывать в войне, Кремль применит оружие массового поражения, уверен хорватский лидер.

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Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украина никогда не вернет себе оккупированный Крым, а РФ в случае проигрыша применит ядерное оружие. Об этом он сказал журналистам в понедельник, 30 января, на проводах контингента хорватских солдат на миссию НАТО в Литве, передает хорватское издание PTC.

Миланович, рассуждая на тему Украины, заявил, что "Сербия и Россия — это не одно и то же", так как РФ является "сверхдержавой".

"Мы аннексировали Косово. Мы и международное сообщество. Это не аннексия, а узурпация. Как это называется? Изъятие", — сказал Миланович.

Глава хорватского государства сказал, что "Крым никогда больше не будет Украиной", добавив, что так якобы говорят "ведущие немецкие генералы".

"Вы сравниваете сербов, этих восставших там опанчаров (сапожников — ред.), с мировой ядерной сверхдержавой. Сумасшедшие эмоции и ненависть ведут Европу к большой опасности", — сказал Миланович.

Также президент Хорватии указал, что "хорваты не так сильно ненавидели сербов", как украинцы ненавидят россиян.

"Путин и эти люди были крутыми до вчерашнего дня. Они добились успеха на самом высоком уровне немецкой политики. Внезапно они стали самыми большими врагами… Немецкие танки в России? Удачи, удачи в этом", — добавил Миланович.

Когда журналисты напомнили хорватскому лидеру его словам о том, что РФ никогда не нападет на Украину, потому что у Кремля недостаточно солдат, Миланович подчеркнул, что был прав.

"Недостаточно. Это было плохое решение России, потому что они думали, что власть (в Украине) рухнет. Мы все глубже и глубже погружаемся в конфликт со сверхдержавой. Вы знаете, что произойдет, когда они будут проигрывать войну? В конечном итоге они используют ядерное оружие", — сказал Миланович.

Напомним, ранее в этом месяце президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал решение стран Запада о передаче Украине тяжелых танков, включая Leopard 2 и M1 Abrams, и заявил, что это лишь затянет войну. По его словам, если США и Россия не придут к соглашению, война не прекратится.

После заявлений Милановича о своей позиции относительно ситуации в Украине его внесли в базу данных "Миротворец".