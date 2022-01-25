Президента Хорватии внесли в базу "Миротворца" из-за слов про Украину

На сайте Зорана Милановича называют "пособником российских захватчиков", приводя его недавнее нашумевшее интервью. В нем политик утверждал, что Украине "нет места в НАТО", а Революцию Достоинства назвал "государственным переворотом".

Президент Хорватии Зоран Миланович после скандальных заявлений хорватским СМИ о своей позиции относительно ситуации в Украине, внесен в базу данных "Миротворец". Политик обвиняется в актах гуманитарной агрессии против Украины и называется пособником российских захватчиков.

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Кроме того, Милановича уличают в распространении кремлевской пропаганды, участии в кремлевских информационных спецоперациях, а также в поддержке и оправдании российской агрессии против Украины.

[ + – ] Президент Хорватии в базе Миротворца

Что в интервью сказал Миланович?

До этого глава Хорватии заявил, что Украине нет места в НАТО. Загреб отзовет "всех до единого" солдата из армии Альянса и максимально дистанцируется от событий, если ситуация между Россией и Украиной обострится. Кроме того, Миланович заявил, что события во время Революции Достоинства были государственным переворотом, а Европейский Союз никак не помог Украине.

Ранее в базе данных сайта "Миротворец" появился бывший заместитель главы МВД Александр Гогилашвили. Это случилось после того, как чиновник устроил скандал на блокпосте в Донецкой области.

Также Фокус сообщал, что на сайте "Миротворец" намерены запустить систему распознавания лиц. Она будет призвана ускорить процесс "вылавливания боевиков, наемников и российских военных преступников".