Гогилашвили внесли в базу "Миротворца"

На сайте "Миротворец" также указана информация о российском паспорте чиновника.

Уже бывший заместитель главы МВД Александр Гогилашвили появился в базе данных сайта "Миротворец" после скандала на блокпосте в Донецкой области.

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Отмечается, что чиновник попал в базу из-за нарушения законодательства о гражданстве, нападения на полицейских при исполнении служебных обязанностей и присвоения полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины.

Как известно, 13 декабря правительство уволило Александра Гогилашвили с должности заместителя главы МВД.

Недавно чиновник устроил скандал с полицией на блокпосту в Донецкой области за просьбу предъявить документы. Гогилашвили начал угрожать копам, нецензурно выражался и полез в драку. После распространения инцидента в СМИ глава МВД Денис Монастырский распорядился временно отстранить своего заместителя от обязанностей. Позже президент Владимир Зеленский призвал Кабмин уволить чиновника.

Еще Фокус писал о связи Гогилашвили с депутатом Госдумы, бывшим боксером Николаем Валуевым.

Как выяснилось, это не первый инцидент Гогилашвили с полицией. Правоохранители передали видео журналисту Михаилу Ткачу, когда чиновника остановили в Киеве в ноябре: он также нецензурно выражался и возмущался, что копы не узнают начальство.