Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця"

На сайті "Миротворець" також вказана інформація про російський паспорт чиновника.

Уже колишній заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі з'явився в базі даних сайту "Миротворець" після скандалу на блокпості в Донецькій області.

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Зазначається, що чиновник потрапив у базу через порушення законодавства про громадянство, напади на поліцейських під час виконання службових обов'язків та присвоєння повноважень у спробі керівництва співробітниками Національної поліції України.

Як відомо, 13 грудня уряд звільнив Олександра Гогілашвілі з посади заступника голови МВС.

Нещодавно чиновник влаштував скандал із поліцією на блокпосту на Донеччині за прохання пред'явити документи. Гогілашвілі почав загрожувати копам, нецензурно виражався і поліз у бійку. Після розповсюдження інциденту в ЗМІ голова МВС Денис Монастирський розпорядився тимчасово усунути свого заступника від обов'язків. Згодом президент Володимир Зеленський закликав Кабмін звільнити чиновника.

Ще Фокус писав про зв'язок Гогілашвілі із депутатом Держдуми, колишнім боксером Миколою Валуєвим.

Як з'ясувалося, це не перший інцидент Гогілашвілі із поліцією. Правоохоронці передали відео журналісту Михайлу Ткачу, коли чиновника зупинили в Києві у листопаді: він також нецензурно висловлювався та обурювався, що копи не впізнають начальство.