"Замміністра з таким ї*алом один": заступник голови МВС влаштував перепалку з копами на блокпосту в зоні ООС

Автомобіль чиновника не одразу зупинився на відповідну вимогу поліцейських. Олександр Гогілашвілі розпочав із правоохоронцями словесну суперечку з використанням нецензурної мови.

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі прямував автомобілем у зону ООС, але на в'їзді до Донецької області його зупинила поліція. На вимогу представників закону припинити рух, який перебував за кермом, відреагував не відразу, водій поїхав уперед і лише потім заглушив мотор. Після зупинки транспортного засобу заступник голови МВС почав загрожувати поліцейським, вказуючи на те, хто він такий, а також ліз у бійку, повідомляє видання Перший Блогпост.

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Правоохоронці зняли спілкування із Гогілашвілі на відео. Під час "розбірок" із поліцейськими відбувся діалог, повну версію якого можна почути на відео. Ось лише кілька цитат:

"Замміністра з таким єлом як у мене він один всього".

"Я, бл@дь, не повинен витрачати час, доводячи, хто я!"

"Ти думаєш, зі мною бандити що?!! Тобто ти думаєш, зі мною якісь бандитські пики?!!".

У МВС Олександр Гогілашвілі займається темою наркотиків. Він – чоловік Марії Левченко, яка є особистою асистенткою президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, Олександр Гогілашвілі став заступником голови МВС ще за Арсена Авакова. У вересні 2019 року Фокус розповідав про всіх шести заступників керівника Міністерства внутрішніх справ, зокрема про Гогілашвілі.