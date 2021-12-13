Скандального заступника голови МВС Гогілашвілі звільнили після прохання Зеленського

Олександр Гогілашвілі, який учинив скандал із поліцейськими, тепер не працюватиме в системі МВС.

Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який нещодавно потрапив у скандал із поліцейськими на блокпосту в Донецькій області. Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді.

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"Кабмін звільнив Гогілашвілі", — коротко зазначив співрозмовник.

Цю інформацію підтвердило джерело "РБК-Україна" в Кабміні.

Президент України Володимир Зеленський днями говорив про необхідність звільнити Гогілашвілі. Глава держави вважає, що на інцидент за участю колишнього чиновника МВС є лише "одна реакція".

Нагадаємо, що Гогілашвілі почав погрожувати поліцейським, нецензурно висловлювався та поліз у бійку після вимоги правоохоронців зупинити автомобіль під час в'їзду до Донецької області.

Після цього глава МВС Денис Монастирський запропонував, щоб Кабінет Міністрів провів розслідування та встановив деталі того, що сталося.

Фокус також писав про зв'язки Гогілашвілі з депутатом Держдуми, колишнім боксером Миколою Валуєвим.

Зазначимо, що Гогілашвілі не вперше поводиться подібним чином із поліцейськими. "Українська правда" публікувала відео спілкування ексчиновника з патрульними. Його зупинили в Києві для перевірки документів.

"Ти що, тупий? Ти що, оху.. що, чи що? Тебе що, припудрило?" – питав Гогілашвілі.

Далі він продовжив ображати правоохоронців і питав, "чому вони не впізнають начальство".