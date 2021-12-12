Скандал Гогілашвілі із поліцейськими. Зеленський попросив, щоб чиновник не працював у МВС

Президент доручив голові МВС та Кабміну розглянути питання звільнення заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі за некоректне спілкування з поліцейськими.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що заступника Міністра внутрішніх справ України Олександра Гогілашвілі треба звільнити. Про це він написав у Telegram.

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Глава держави попросив Міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та Кабінет Міністрів України розглянути це питання.

"Демократична держава не може існувати без звичайної рівності між людьми. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає якісь державні посади, і тих, хто їм підпорядковується. На мою думку, на інцидент за участю Гогілашвілі може бути лише одна реакція", – прокоментував Зеленський.

Президент упевнений, що Гогілашвілі вже написав заяву.

"Відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини. Незалежно від посади, соціального статусу або інших обставин", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що поліцейські просили Гогілашвілі зупинити авто на блокпосту під час в'їзду до Донецької області. У відповідь замлгави МВС почав загрожувати правоохоронцям, використовувати нецензурну лайку та лізти у бійку.

Монастирський після інциденту запропонував Кабміну провести розслідування та встановити всі деталі. На цей час він хотів усунути Гогілашвілі з роботи.

Також з'ясувалося, що Гогілашвілі жив у Росії і був пов'язаний із депутатом Держдуми, колишнім боксером Миколою Валуєвим.