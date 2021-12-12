Скандал Гогилашвили с полицейскими. Зеленский попросил, чтобы чиновник не работал в МВД

Президент поручил главе МВД и Кабмину рассмотреть вопрос увольнения замглавы МВД Александра Гогилашвили за некорректное общение с полицейскими.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили нужно уволить. Об этом он написал в Telegram.

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Глава государства попросил министра внутренних дел Дениса Монастырского и Кабинет Министров Украины рассмотреть этот вопрос.

"Демократическое государство не может существовать без обычного равенства между людьми. В частности, без равенства тех, кто занимает какие-либо государственные должности, и тех, кто им подчиняется. По моему мнению, на инцидент с участием Гогилашвили может быть только одна реакция", – прокомментировал Зеленский.

Президент уверен, что Гогилашвили уже написал заявление.

"Ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека. Независимо от занимаемой должности, социального статуса или других обстоятельств", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что полицейские просили Гогилашвили остановить авто на блокпосту при въезде в Донецкую область. В ответ замлгавы МВД начал угрожать правоохранителям, использовать нецензурную брань и лезть в драку.

Монастырский после инцидента предложил Кабмину провести расследование и установить все детали. На это время он хотел отстранить Гогилашвили от работы.

Также выяснилось, что Гогилашвили жил в России и был связан с депутатом Госдумы, бывшим боксером Николаем Валуевым.