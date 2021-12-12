Занимался "социалкой" с экс-боксером Валуевым. Стали известны детали из жизни замглавы МВД Гогилашвили

Ставший знаменитым после разборок с полицейскими замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили во время работы в России познакомился с депутатом Николаем Валуевым. Их объединила любовь к спорту.

Устроивший разборки на блокпосту с полицейскими заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили жил в России и был связан с депутатом Госдумы, бывшим боксером Николаем Валуевым. Их совместные фотографии опубликованы на странице Гогилашвили в российской соцсети "Одноклассники".

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[ + – ] Гогилашвили во время дружбы с Валуевым был продюсером одного из российских телеканалов

На одном из фото Гогилашвили проводит время в спортзале на тренировке с Валуевым.

[ + – ] Валуев предложил Гогилашвили заняться "социалкой"

Гогилашвили в общении с "Бабелем" сказал, что познакомился с Валуевым, когда работал продюсером российского телеканала "Улыбка ребенка". Бывший спортсмен предложил ему заниматься "социалкой" и ​​продвигать его бесплатные школы бокса в Ленинградской области.

"Я вообще давно занимаюсь социалкой — это не работа, это часть моей жизни, сама жизнь… Плюс я занимался спортом, на том собственно и сошлись. Вместе занимались онкобольными детьми, я привозил к ним звезд спорта и кино. Это было непростое время для меня — душевное расстройство ежедневно от увиденного и пережитого, дети, у которых не было шансов. В общем оттуда и фотографии", — говорил он.

О связи Гогилашвили и Валуева писала журналистка Зоя Казанжи. По ее сведениям, Гогилашвили был помощником Валуева.

Бывший украинский нардеп Борислав Береза отметил наличие у Гогилашвили гражданства РФ.

Напомним, что Гогилашвили недавно ехал на автомобиле в направлении Донецкой области. Полицейские попросили его остановиться, но он не сразу выполнил требование. Гогилашвили вышел из автомобиля, начал угрожать правоохранителям и полез в драку.

"Замминистра с таким е*алом как у меня он один всего. Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я!" – кричал полицейским Гогилашвили.

В МВД чиновник отвечает за тему наркотиков. Кроме этого, Гогилашвили является мужем Марии Левченко, личной помощницы президента Украины Владимира Зеленского.

Глава МВД Украины Денис Монастырский не одобрил такое поведение подчиненного. Он предложил Кабмину провести расследование, установить все детали и сделать выводы. На время проверки Монастырский хочет отстранить Гогилашвили от работы.