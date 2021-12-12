Займався "соціалкою" з екс-боксером Валуєва. Стали відомі деталі життя заступника голови МВС Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі, який став знаменитим після конфлікту з поліцейськими, під час роботи в Росії познайомився з депутатом Миколою Валуєвим. Їх поєднала любов до спорту.

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі, який влаштував розбірки на блокпосту з поліцейськими, жив у Росії і був пов'язаний з депутатом Держдуми, колишнім боксером Миколою Валуєвим. Їхні спільні фотографії опубліковані на сторінці Гогілашвілі в російській соцмережі "Однокласники".

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[ + – ] Гогілашвілі під час дружби з Валуєвим був продюсером одного з російських телеканалів

На одному з фото Гогілашвілі проводить час у спортзалі на тренуванні із Валуєвим.

[ + – ] Валуєв запропонував Гогілашвілі зайнятися "соціалкою"

Гогілашвілі у спілкуванні з "Бабелем" сказав, що познайомився з Валуєвим, коли працював продюсером російського телеканалу "Посмішка дитини". Колишній спортсмен запропонував йому займатися "соціалкою" та просувати його безкоштовні школи боксу в Ленінградській області.

"Я взагалі давно займаюся соціалкою — це не робота, це частина мого життя, саме життя... Плюс я займався спортом, на тому власне і зійшлися. Разом займалися онкохворими дітьми, я привозив до них зірок спорту та кіно. Це був непростий час для мене — душевний розлад щодня від побаченого та пережитого, діти, які не мали шансів. Загалом звідти й фотографії», — говорив він.

Про зв'язок Гогілашвілі та Валуєва писала журналістка Зоя Казанжі. За її даними, Гогілашвілі був помічником Валуєва.

Колишній український нардеп Борислав Береза наголосив на наявності у Гогілашвілі громадянства РФ.

Нагадаємо, що Гогілашвілі нещодавно їхав автомобілем у напрямку Донецької області. Поліцейські попросили його зупинитися, але він не одразу виконав вимогу. Гогілашвілі вийшов з автомобіля, почав загрожувати правоохоронцям та поліз у бійку.

"Замміністра з таким е*алом як у мене він один всього. Я, бл@дь, не повинен витрачати час, доводячи, хто я!" – кричав поліцейським Гогілашвілі.

У МВС чиновник відповідає за тему наркотиків. Окрім цього Гогілашвілі є чоловіком Марії Левченко, особистої помічниці президента України Володимира Зеленського.

Глава МВС України Денис Монастирський не схвалив таку поведінку підлеглого. Він запропонував Кабміну провести розслідування, встановити всі деталі та зробити висновки. На час перевірки Монастирський хоче усунути Гогілашвілі від роботи.