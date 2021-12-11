Монастирський заявив, що хоче усунути свого заступника Гогілашвілі через розбірки на блокпосту.

Міністр повідомив, що вже підписав указ про усунення чиновника. Монастирський планує "особисто вивчити всі деталі" інциденту.

Заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі влаштував розбирання з поліцейськими на блокпосту дорогою в зону ООС. Чиновник із використанням нецензурної мови пояснював представникам закону, хто він такий і які це матиме наслідки для поліцейських. На своїй сторінці в соцмережі глава МВС України Денис Монастирський висловив свою думку щодо того, що сталося на блокпосту зі своїм підлеглим.

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Міністр заявив, що ініціював перед урядом України питання про розслідування цієї події, щоб встановити всі деталі та зробити необхідні висновки. На час розслідування Монастирський хоче усунути Гогілашвілі від виконання обов'язків.

"Я особисто вивчу всі деталі та прийму відповідне рішення", — написав глава МВС України.

Кілька коментаторів загалом підтримали рішення міністра.

Фото: Facebook

Нагадуємо, що нещодавно Монастирський поскаржився на нестачу поліцейських в Україні.