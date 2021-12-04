Від 10% до 30%: Монастирський поскаржився на нестачу поліцейських по Україні

За словами глави МВС, рівень дефіциту патрульних безпосередньо залежить від рівня життя в тому чи іншому регіоні: чим він вищий, тим менше охочих служити в поліції за ті гроші, що пропонує держава.

В Україні залежно від регіону брак поліцейських становить від 10% до 30%, заявив під час бесіди з журналістами глава МВС Денис Монастирський.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За його словами, за приблизно однакового розміру зарплат рівень життя патрульних, наприклад, у Київській, Львівській чи Одеській областях відрізняється від Черкаської чи Хмельницької, що і впливає на нестачу працівників поліції.

"Це дуже великий брак кадрів, на мій погляд. Наприклад, якщо традиційне чергування має бути доба через три, то зараз поліцейські змушені працювати добу через дві. Тому навантаження на одного поліцейського суттєво високе", – наголосив глава відомства.

Тож у міністерстві розглядають ініціативу, яка допоможе утримати поліцейських від звільнення.

[ + – ] Денис Монастирський розповів про нестачу патрульних поліцейських

"Це можливість використання позаробочого часу поліцейського для того, щоб він міг отримувати можливість додаткового заробітку. Наприклад, на охороні певних об'єктів. Ми зараз також працюємо над цією моделлю і за кілька тижнів зможемо її презентувати", – додав Монастирський.

Як ще один варіант вирішення проблеми Монастирський назвав залучення коштів, отриманих у результаті боротьби з мінімізацією надходжень до держбюджету через несплачені акцизи за алкоголь, тютюн та пальне. Це допоможе надалі підняти зарплати патрульним, прикордонникам, рятувальникам, упевнений міністр.

Зазначимо, що проблема нестачі поліцейських в Україні не є новою. Ще у 2017 році мер Києва Віталій Кличко говорив, що столиці на той момент не вистачало 1270 патрульних.

Раніше глава МВС анонсував запуск в Україні Єдиного електронного реєстру зброї, що дозволить знизити ризик корупції у сфері контролю за обігом вогнепальних засобів.

Також ми писали, що Денис Монастирський видав двом військовим Нацгвардії України нагородні пістолети, відібрані у нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Ківи.