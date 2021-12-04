От 10% до 30%: Монастырский пожаловался на нехватку полицейских по Украине

По словам главы МВД, уровень дефицита патрульных напрямую зависит от уровня жизни в том или ином регионе: чем он выше, тем меньше желающих служить в полиции за те деньги, которые предлагает государство.

В Украине в зависимости от региона, нехватка полицейских составляет от 10% до 30%, заявил во время беседы с журналистами глава МВД Денис Монастырский.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, при примерно одинаковом размере зарплат уровень жизни патрульных, например, в Киевской, Львовской или Одесской областях отличается от Черкасской или Хмельницкой, что и влияет на нехватку сотрудников полиции.

"Это очень большая нехватка кадров, на мой взгляд. Например, если традиционное дежурство должно быть сутки через трое, то сейчас полицейские вынуждены работать сутки через двое. Поэтому нагрузка на одного полицейского существенно высокая", – подчеркнул глава ведомства.

Поэтому в министерстве рассматривают инициативу, которая поможет удержать полицейских от увольнения.

[ + – ] Денис Монастырский рассказал о нехватке патрульных полицейских

"Это возможность использования внерабочего времени полицейского для того, чтобы он мог получать возможность дополнительного заработка. Например, на охране определенных объектов. Мы сейчас также работаем над этой моделью и через несколько недель сможем ее презентовать", – добавил Монастырский.

Как еще один вариант решения проблемы Монастырский назвал привлечение средств, полученных в результате борьбы с минимизацией поступлений в госбюджет из-за неуплаченных акцизов за алкоголь, табак и горючее. Это поможет в дальнейшем поднять зарплаты патрульным, пограничникам, спасателям, уверен министр.

Отметим, что проблема нехватки полицейских в Украине не нова. Еще в 2017 году мэр Киева Виталий Кличко говорил, что столице на тот момент не хватало 1270 патрульных.

Ранее глава МВД анонсировал запуск в Украине Единого электронного реестра оружия, что позволит снизить риск коррупции в сфере контроля за оборотом огнестрелов.

Также мы писали, что Денис Монастырский выдал двум военным Нацгвардии Украины наградные пистолеты, отобранные у нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.