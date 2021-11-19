Монастырский подарил наградное оружие Кивы военным (фото)

Пистолеты Glock-19 и АПС получили командиры батальонов оперативного назначения Нацгвардии Украины Сергей Сидорин и Назарий Ясинский.

Министр внутренних дел Денис Монастырский выдал двум военным Нацгвардии Украины наградные пистолеты, отобранные у нардепа от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ильи Кивы. Об этом глава МВД написал в Facebook.

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Оружие досталось командирам батальонам оперативного назначения Нацгвардии, подполковникам Сергею Сидорину и Назарию Ясинскому.

В декабре 2018 года под командованием Ясинского военные выявили диверсионную группу из 6 человек, которая двигалась к позициям одной из бригад ВСУ в зоне проведения операции Объединенных сил. Подполковник отдал приказ открыть огонь и враг отступил.

Во время выхода Ясинский получил акубаротравму (последствие контузии, разрыв или повреждение барабанных перепонок).

Сидорин в ноябре 2019 года организовал эвакуацию шестерых раненых украинских военных в районе поселка Новолуганское Донецкой области. Во время операции в районе Светлодарской дуги он обустроил 9 новых огневых позиций.

[ + – ] Монастырский вручает наградное оружие Фото: mvs.gov.ua

В МВД добавили, что в июне-июле 2014 года Сидорин был на блокпосту №1 на западной окраине Славянска. Он под массированным танковым обстрелом противника смог организовать оборону блокпоста.

"По его приказу, личный состав открыл ответный огонь. Сидорин выстрелом из РПГ обезвредил вражеский танк, но в ходе боя получил ранения. Это не помешало ему вывести вверенный личный состав из-под огня без потерь", – заметили в министерстве.

Нацгвардейцы получили пистолеты Glock-19 и АПС.

"Оба комбата достойны быть отмеченными наградным огнестрельным оружием, что я сегодня и делаю с большой честью", – резюмировал министр.

Фокус ранее писал, что Киву лишили наградного оружия за "недостойное поведение, которое дискредитирует факт награждения от имени Украины". Политику выдал это оружие бывший глава МВД Арсен Аваков в 2015 году. Тогда Кива занимал пост главы Департамента по борьбе с наркопреступностью.

В ответ на это политик заявил, что будет "забирать жизни" провластных политиков. 18 ноября он сдал два наградных пистолета и разрешения на их хранение.

Киву также лишили научной степени кандидата наук из-за отсутствия новизны в диссертации.