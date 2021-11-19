Монастирський подарував нагородну зброю Киви військовим (фото)

Пістолети Glock-19 та АПС отримали командири батальйонів оперативного призначення Нацгвардії України Сергій Сідорін та Назарій Ясінський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський видав двом військовим Нацгвардії України нагородні пістолети, відібрані в нардепа від "Опозиційної платформи — За життя" Іллі Киви. Про це голова МВС написав у Facebook.

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Зброя дісталася командирам батальйонів оперативного призначення Нацгвардії, підполковникам Сергію Сідоріну та Назарію Ясінському.

У грудні 2018 року під командуванням Ясінського військові виявили диверсійну групу із 6 осіб, яка рухалася до позицій однієї з бригад ЗСУ у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Підполковник наказав відкрити вогонь і ворог відступив.

Під час виходу Ясінський отримав акубаротравму (наслідку контузії, розрив чи пошкодження барабанних перетинок).

Сідорін у листопаді 2019 року організував евакуацію шістьох поранених українських військових у районі селища Новолуганське Донецької області. Під час операції в районі Світлодарської дуги він облаштував 9 нових вогневих позицій.

[ + – ] Монастирський вручає нагородну зброю Фото: mvs.gov.ua

У МВС додали, що в червні-липні 2014 року Сідорін був на блокпосту №1 на західній околиці Слов'янська. Він під масованим танковим обстрілом супротивника зміг організувати оборону блокпоста.

"За його наказом, особовий склад відкрив вогонь у відповідь. Сідорін пострілом з РПГ знешкодив ворожий танк, але в ході бою отримав поранення. Це не завадило йому вивести довірений особовий склад з-під вогню без втрат", — зауважили в міністерстві.

Нацгвардійці отримали пістолети Glock-19 та АПС.

"Обидва комбати гідні бути відзначеними нагородною вогнепальною зброєю, що я сьогодні й роблю з великою честю", – резюмував міністр.

Фокус раніше писав, що Киву позбавили нагородної зброї за "негідну поведінку, яка дискредитує факт нагородження від імені України". Політику видав цю зброю колишній голова МВС Арсен Аваков у 2015 році. Тоді Кива обіймав посаду голови Департаменту боротьби з наркозлочинністю.

У відповідь на це політик заявив, що "забиратиме життя" провладних політиків. 18 листопада він здав два нагородні пістолети та дозволи на їх зберігання.

Киву також позбавили наукового ступеня кандидата наук через відсутність новизни в дисертації.