Электронный реестр оружия заработает в Украине весной 2022 года, — Монастырский

Министр ожидает, что нововведение позволит снизить риск коррупции в сфере контроля за оборотом огнестрелов. В МВД представят реестр уже в ближайшее время.

Весной 2022 года года Министерство внутренних дел Украины запустит Единый реестр оружия в электронном формате. Об этом в четверг, 2 декабря, в ходе Международного форума по вопросам клептократии и незаконных финансовых потоков сообщил глава МВД Денис Монастырский.

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"Одной из сфер, которая является очень коррупционной, является контроль за оборотом оружия. Мы приняли единственно правильное решение — создать электронный реестр оружия и его владельцев, который мы представим в начале следующего года", — сказал министр.

По словам чиновника, сперва МВД на протяжении нескольких месяцев будет проводить тестирование реестра, а полноценную работу тот начнет уже в марте-апреле 2022 года.

"Владельцы оружия смогут без проблем продлевать и получать разрешения. Я убежден, что (реестр) уменьшит коррупционные риски в этой сфере", — сказал Монастырский.

[ + – ] Денис Монастырский о реестре оружия

Напомним, в марте этого года глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил о разоблачении схемы правоохранителей, в рамках которой они незаконно выдавали разрешения на приобретение, хранение и ношение оружия. Тогда руководитель Нацполиции анонсировал масштабную проверку всех личных дел владельцев оружия в Украине на предмет законности получения ими разрешений.

Ранее Фокус разбирался, какие изменения могут произойти в Украине в случае легализации хранения и ношения короткоствольного огнестрельного оружия.